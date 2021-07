"Milionerzy". Co powstaje z materiału softshell? Obstawiała dobrze, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie

Carolina grała o 75 tys. złotych w 403 odcinku show TVN "Milionerzy". Z pewnymi problemami, ale poradziła sobie z pytaniami dotyczącymi Scarlattiego i "Trzech muszkieterów". Teraz musiała odpowiedzieć na pytanie o materiał softshell.

"Milionerzy". Jakie elementy garderoby powstają najczęściej z materiału typu softshell?:

A: rajstopy

B: kurtki

C: krawaty

D: gorsety

Uczestniczka od razu odrzuciła spośród odpowiedzi rajstopy. Pamiętała, że są zrobione z lycry. Wykluczyła też gorset. Stwierdziła, że gorsety muszą być uszyte ze sztywnej tkaniny. Zostały jej do wyboru kurtki i krawaty.

Więc zostałaby raczej kurtka albo krawat. Gdybym miała tak się zastanowić to Powiedziałabym raczej kurtki. Przyznam szczerze, nie znam się na krawatach. Chociaż nie wydaje mi się, żeby były one miękkie. Słowo soft oznacza miękkie - zastanawiała się głośno Carolina.

Tu uczestniczka przeszła do znaczenia słowa softshell. Przetłumaczyła je jako "miękką skorupę" i choć w rzeczywistości trop był dobry, to Carolina dała się zwieść i pomyślała o gorsetach.

Gorsety tworzą miękką skorupę, która ma nadać kształt.

Uczestniczka postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź "D".

No dobra. Ryzyk-fizyk. Najwyżej zostanę z 40 tysiącami i przepiękną wycieczką gdzieś w Bieszczady. Albo inny Egipt, jak trafię na dobry lot last minute.

"Milionerzy". Jakie elementy garderoby powstają najczęściej z materiału typu softshell? Odpowiedź na pytanie

Softshell to grupa nowoczesnych tkanin stosowanych do szycia odzieży sportowej, outdoorowej, turystycznej i wspinaczkowej. To bardzo praktyczna, oddychająca i wiatroodporna tkanina. Dlatego używa się jej do produkcji odzieży outdoorowej jak np. bielizna termiczna lub kurtki z membraną

Odpowiedź "D", którą zaznaczyła Carolina, nie była poprawna. Uczestniczka dostała gwarantowane 40 tys. złotych i zakończyła grę w "Milionerach".