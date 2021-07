Adam Biniszewski, student matematyki i ekonomii, w teleturnieju "Milionerzy" okazał się najszybszy podczas konkurencji wyłaniającej uczestnika, który zasiądzie w fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego. Przez pierwsze trzy pytania radził sobie śpiewająco. Jak uporał się z pytaniem za pięć tysięcy złotych?

REKLAMA

Zobacz wideo Daniel Fried m.in. o sytuacji z TVN w rozmowie Gazeta.pl

Spec od marketingu uderza w Ekipę Friza. Wylicza straty inwestorów. "Bańka pękła"

"Milionerzy". Który kraj miał w styczniu 2019 roku dwóch prezydentów?

A: Egipt

B: Pakistan

C: Wenezuela

D: Ukraina

Adam od początku szedł jak burza. Chwilę po zadaniu pytania za pięć tysięcy złotych przyznał, że ma jedną myśl, jednak nie chce ryzykować. Metodą eliminacji odrzucał odpowiedzi, jednak nie był ich na tyle pewny, by ostatecznie wybrać jedną z nich. Postanowił zwrócić się w stronę publiczności o pomoc.

Mam swój typ, coś mi się kojarzy z wyborami pewnymi, no chyba jednak asekuracyjnie poproszę publiczność - powiedział Adam.

Publiczność w 53 proc. zagłosowała na Wenezuelę, 31 proc. na Ukrainę, a 11 proc. i 5 proc. głosów otrzymał Pakistan i Egipt. Adam nie ukrywał, że jego pierwszym typem była Ukraina. Głosy publiczności go nie przekonały, postanowił wykorzystać "telefon do przyjaciela" i zadzwonić do kolegi Mateusza po radę, który jednak nie znał odpowiedzi na pytanie.

Niestety, nie wiem, nie pomogę ci w tym pytaniu. Wenezuela prawdopodobnie, ale nie wiem - powiedział Mateusz.

Mateusz, podobnie jak publiczność postawił na Wenezuelę. Adam chciał mieć stuprocentową pewność, więc sięgnął po trzecie i ostatnie koło ratunkowe.

No i teraz dylemat. Bo z jednej strony jest koło to szkoda by było z nim wrócić do domu, ale z drugiej strony, jak wykorzystam wszystkie trzy, to może być dalej trochę trudniej. Z bólem serca, ale jednak poproszę to "pół na pół" - mówił uczestnik

Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi pozostały dwie: A: Egipt, oraz C: Wenezuela. Adam poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C, która okazała się poprawna.

Halina Mlynkova na pierwszym wspólnym zdjęciu z młodszym synem

"Milionerzy". Który kraj miał w styczniu 2019 roku dwóch prezydentów? Odpowiedź na pytanie

W styczniu 2019 roku lider opozycji Juan Guaidó ogłosił się tymczasowym prezydentem, a w tym czasie prezydentem nadal był Nicolás Maduro. Od 24 stycznia 2019 USA oraz większość państw Ameryki Łacińskiej nie uznawała Maduro za prezydenta. Adam podziękował publiczności i kontynuował grę bez kół ratunkowych.