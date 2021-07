Jakub Wyszywacz w nowym odcinku "Milionerów" kontynuował swoją walkę o milion złotych. Na cztery początkowe pytania udzielił poprawnych odpowiedzi, jednak przy pytaniu za 10 000 złotych pojawiły się problemy. Czy wiedział, która z marek samochodów była wzorem dla Warszawy?

"Milionerzy". Warszawa to pierwsze osobowe auto produkowane w Polsce seryjnie po II wojnie światowej. Które z poniższych było dlań wzorem?

A: Wołga

B: Pobieda

C: Moskwicz

D: Czajka

Po zadaniu pytania przez Huberta Urbańskiego Jakub nie wyglądał na pewnego odpowiedzi. Wszystko za sprawą tego, że motoryzacja nie należy do jego zainteresowań.

Z tych trzech aut w odpowiedziach znam tylko jedną, Wołgę - przyznał Jakub.

Uczestnik postanowił pójść innym tropem. Zaczął rozkładać pytanie na czynniki pierwsze. Jakub przyjrzał się budowie samochodu marki Warszawa i porównał ją z budową pozostałych marek samochodów.

Wyjściowo wiesz, jak wygląda Warszawa - dopytywał Hubert Urbański.

Jakub Wyszywacz kształt Warszawy porównał do opływowej mydelniczki, jednak nie wiedział, jak wyglądają pozostałe samochody wymienione w odpowiedziach. Uczestnik miał do dyspozycji dwa koła ratunkowe i przy tym pytaniu zdecydował się na "pół na pół". Dwie błędne odpowiedzi zostały odrzucone. Pozostał wybór pomiędzy odpowiedzią B: Pobieda, oraz C: Moskwicz.

Ostatecznie Jakub postawił na odpowiedź C: Moskwicz, która okazała się błędna.

Warszawa była produkowana na licencji Pobiedy, niestety - powiedział, rymując Hubert Urbański.

"Milionerzy". Jakie auto było pierwowzorem Warszawy? Odpowiedź na pytanie

Jak wyjaśnił Hubert Urbański, Warszawa była produkowana na licencji Pobiedy, którą skonstruowano w ZSRR i produkowano przez zakłady GAZ w latach 1946–1958. Pobieda była pierwszym samochodem osobowym skonstruowanym w ZSRR bez bezpośredniego wzorca zagranicznego. Powstały różne odmiany Warszawy, specjalne radiowozy, furgony, pocztyliony, a nawet drezyny.

Jakub studio opuścił z nagrodą gwarantowaną, 1000 złotych.