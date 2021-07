Bartek Andrzejczak to obok Roberta Kochanka jeden z mężczyzn szukający miłości w programie emitowanym w TVN7 - "40 kontra 20". Okazuje się, że udział w show nie jest telewizyjnym debiutem Andrzejczaka.

"40 kontra 20". Bartek Andrzejczak grał główną rolę w niemieckiej telenoweli

Program "40 kontra 20" cieszy się coraz większą popularnością. Gwiazdami show są Robert Kochanek oraz Bartek Andrzejczak, którzy przyszli do formatu, by znaleźć swoje drugie połówki. Robert Kochanek występował przed laty w "Tańcu z Gwiazdami". A co wiemy o Bartku Andrzejczaku? Okazuje się, że także ma ciekawą przeszłość.

24-letni Bartosz mieszka na stałe w Berlinie. Jest towarzyski, otwarty, bezpośredni. Studiował biotechnologię, ale gdy poczuł, że nie jest to do końca jego wymarzony kierunek, więc zrezygnował. Pracuje jako model, trener tenisa oraz ma za sobą debiut aktorski. Grał główną rolę w popularnej niemieckiej telenoweli. Aktualnie studiuje na kierunku aktorskim i w tej dziedzinie chce się rozwijać. W 2019 roku brał udział w konkursie Mister Polski, gdzie zdobył tytuł II vicemistera. Jego pasje to sport i podróże. Pływa na desce, uwielbia tropikalne plaże i spontaniczne wyjazdy. Inteligentny, z poczuciem humoru i wrodzonym dystansem do świata. Marzy, aby przeżyć miłość życia. Wiek partnerki nie ma dla niego znaczenia. Według niego, jeśli jest chemia i zainteresowanie, można pokonać każdą przeszkodę, aby być razem.

Myślicie, że znajdzie szczęście w "40 kontra 20"? Przekonamy się niebawem. Emisja programu od poniedziałku do piątku o 20.00 w TVN7.