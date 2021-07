W teleturnieju "Milionerzy" nigdy nie wiadomo, jaka wiedza się przyda. Uczestniczka Marta Skowronek kontynuowała grę, którą zakończyła w poprzednim odcinku. Jak sama przyznała, przed przystąpieniem do eliminacji w programie przygotowywała się nieco w domu, rozwiązując quizy z wiedzy o świecie. Kiedy padło pytanie o rodzimy zespół ludowy, skorzystała z pomocy przyjaciela.

"Milionerzy". Pytanie o polski zespół ludowy na etapie 20 tysięcy złotych

Pani Marta przeszła przez pierwsze pytania bez większych problemów. Wykorzystała jedno koło ratunkowe, a do etapu gry o 20 tysięcy złotych dotarła z dwoma - telefonem do przyjaciela i pół na pół. To pierwsze okazało się później bezcenne.

Słynny polski zespół ludowy imienia Tadeusza Sygietyńskiego to:

A: Śląsk

B: Mazowsze

C: Warmia

D: Kujawy

Uczestniczka nie znała odpowiedzi na pytanie, choć intuicyjnie obstawiała wariant B. Postanowiła wykorzystać telefon do przyjaciela Grzegorza. Ten wskazał tę samą odpowiedź. Pani Marta po rozmowie nie miała wątpliwości i zaznaczyła B. Kiedy Hubert Urbański odczytał, że jest to prawidłowa odpowiedź, uczestniczka nie kryła uczucia ulgi.

Mazowsze to najsłynniejszy polski zespół ludowy, który ma długoletnią historię. Powstał w 1948 roku i przyjął jako patrona Tadeusza Sygietyńskiego. Występom zespołu zawsze towarzyszy ludowy taniec i kolorowe stroje nawiązujące do staropolskiej tradycji. Grupa wypromowała polski folklor poza granicami naszego kraju, osiągając międzynarodowe sukcesy. Stamtąd pochodzi także wiele sławnych postaci - choreografów i wokalistów.

