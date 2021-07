W 400. odcinku "Milionerów" padło pytanie o wiersz Jana Brzechwy. Choć niektóre znane są z dzieciństwa, ten przysporzył problem uczestniczce. Co robiła mucha w drodze z Łodzi do Zgierza? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie była warta dwa tysiące złotych.

5 fot. player.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl