"40 kontra 20" to format, który przyciąga przed ekrany coraz więcej widzów. Największe emocje budzi Robert Kochanek oraz fakt, że o jego względy walczą matka i córka. Z odcinka na odcinek atmosfera gęstniała coraz bardziej. W końcu panie postanowiły porozmawiać.

"40 kontra 20". Linda jest po rozwodzie. "Wyszłam, zabierając jedną walizkę"

"40 kontra 20". Iza i Linda odbyły trudną rozmowę

W odcinku, który zostanie wyemitowany 22 lipca, dojdzie do mocnej konfrontacji między matką a córką. 51-letnia Iza postanowi walczyć o Roberta Kochanka, a jej młodsza o 20 lat córka Linda nie będzie tym, delikatnie mówiąc, zachwycona. 31-latka nie chce rezygnować z relacji, która nawiązała się między nią a bohaterem show. Sytuacja stanie się bardzo trudna dla obu kobiet, ponieważ zdadzą sobie sprawę, że każdą z nich zauroczył ten sam mężczyzna. Ostatecznie więc, aby z nim być, muszą ze sobą rywalizować.

Dla Lindy nie jest to komfortowe, co zakomunikuje Izie. Córka zdradzi matce, że między nią a Robertem doszło do wielu zbliżeń. Przyzna, że nie chciałaby, aby jej mama przeżywała taką samą relację z Robertem.

Między mną a Robertem coś tam zaczyna się dziać, pojawiają się kolejne pocałunki, zbliżenia - zaczęła.

"40 kontra 20". Jak uczestniczki wyglądały w młodości?

A później dodała:

Niekomfortowo się czuję, kiedy wy na przykład się całujecie w usta - mówiła Linda.

Jak z tego wybrną? I jakie podejmą decyzje. Czy emocje w stosunku do Roberta wpłyną na ich wzajemne relacje? Więcej w odcinku o 20.00 w TVN7.

