W "Milionerach" często padają pytania o polskie przysłowia. Tak było i tym razem. W ostatnim, 398. odcinku programu TVN problemy pojawiły się już na początku rozgrywki. Uczestnik sięgnął po koło ratunkowe przy pytaniu za tysiąc złotych, dotyczącym przysłowia, które trzeba było dokończyć.

"Milionerzy". Popie oczy, wilcze gardło, co zobaczy...

Krzysztof Drzewiecki z Głowna zdetronizował przeciwników już na początku. Jako jedyny poprawnie odpowiedział na pytanie startowe i wszedł do gry. Odpowiedź na pierwsze pytanie za 500 złotych przyszła mu z łatwością, lecz problemy zaczęły się przy drugim.

Dokończ przysłowie: Popie oczy, wilcze gardło, co zobaczy...

A: zmienia w sadło

B: toby żarło

C: temu nie przebaczy

D: wyje z rozpaczy

Uczestnik od razu przyznał, że nie zna tego przysłowia i poprosił o koło ratunkowe - pół na pół. System odrzucił dwie błędne odpowiedzi. Pozostały do wyboru B i D. Jednak i to nie pomogło. Gracz nie chciał ryzykować i wykorzystał drugie koło - o pomoc poprosił publiczność. Aż 76 procent osób w studiu opowiedziało się za odpowiedzią B. Pan Krzysztof zaufał większości i tak też postawił.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o popie oczy

Wariant B był poprawny. To stare przysłowie nawiązuje do chciwości i pazerności. "Popie" oczy - czyli oczy popa (prawosławnego duchownego) symbolizują kogoś, kto wie o wszystkim, co się dzieje dookoła i bacznie obserwuje. "Wilcze gardło" oznacza nieograniczony apetyt. Chodzi o osobę, która zrobi wszystko, by osiągnąć swój cel i jest spragniona mieć więcej, jeśli wypatrzy w otoczeniu coś atrakcyjnego. Choć niegdyś było traktowane bardziej dosłownie, symbolizując też obżarstwo. A wy znaliście odpowiedź na pytanie?