Jesienią na antenie Polsatu będzie dostępna kolejna, już 15. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Choć do startu show jeszcze trochę czasu, to już pojawiają się najróżniejsze informacje dotyczące programu, m.in., kto wystąpi w nadchodzącej odsłonie programu.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Syn Krzysztofa Cugowskiego wystąpi w show

Co jakiś czas produkcja ujawnia kolejnych uczestników. W ostatnim czasie okazało się też, że na antenie zobaczymy odmienione jury. Zamiast Kacpra Kuszewskiego uczestników będzie oceniać Michał Wiśniewski, natomiast na fotelu Adama Strycharczuka zasiądzie Gromee.

Czy będą jeszcze jakieś zmiany w jurorskim składzie? Na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, kto dołączył do grona uczestników nadchodzącej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". To syn Krzysztofa Cugowskiego. Okazuje się, ze data ogłoszenia jego udziału w programie, nie jest przypadkowa.

Krzysztof Chris Cugowski - to imię i nazwisko nie jest przypadkowe. Dzisiejsza data ujawnienia Chrisa - 18 lipca - też nie jest przypadkiem, bo właśnie dziś obchodzi urodziny - czytamy.

Z wpisu dowiadujemy się także, czym na co dzień interesuje się najmłodszy syn wokalisty Budki Suflera. Ewidentnie ma muzykę we krwi!

Chris ma dwie wielkie pasje: muzykę i aktorstwo. Muzyka jest nieodłączną częścią jego życia. Gra na pięciu instrumentach: gitarze, basie, pianinie, perkusji i ukulele. W czasie pandemii udało mu się samodzielnie nagrać sporą kolekcję demówek - dowiadujemy się z wpisu.

Wspomniano także o sukcesie Chrisa Cugowskiego. Syn piosenkarza miał okazje zagrać w cieszącym się popularnością serialu.

Aktorstwa uczył się już w liceum, a potem w angielskiej szkole Milton Abbey w Dorset. Stamtąd trafił na plan serialu Netfliksa "Bridgertonowie", co było dla niego niezapomnianą przygodą - czytamy.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - uczestnicy 15. edycji

Produkcja programu powoli odsłania karty i prezentuje kolejnych uczestników nadchodzącej edycji. Na razie wiadomo, że w show wezmą udział: Krzysztof Cugowski junior, Barbara Kurdej-Szatan, Robert Janowski, Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Łaska, Tomasz Ciachorowski i Adam Zdrójkowki. Jak myślicie, kto jeszcze może dołączyć do tego grona?

