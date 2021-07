"40 kontra 20". Jak uczestniczki wyglądały w młodości? Niektóre są nie do poznania

Program "40 kontra 20" jest szansą na znalezienie miłości. Problem w tym, że panie muszą rywalizować o względy jedynie dwóch uczestników — Bartka i Roberta. W reality show doszło do pierwszych nieporozumień, a atmosferę podgrzała nowa uczestniczka w grupie "czterdziestek" Marianna. To właśnie panie nieco starsze wiekiem od koleżanek są mocno zainteresowane Robertem Kochankiem, który ma 43 lata. Przez lata przeszły prawdziwe metamorfozy, więc w wieku 20 i 30 lat prezentowały się całkowicie inaczej. Przekonajcie się, jak wyglądały w młodości.

"40 kontra 20". Czterdziestki na dawnych zdjęciach. Jak wyglądały w wieku 20 i 30 lat?

Na ekranie widzowie miłosnego show mogą podziwiać wiele pięknych kobiet. Wśród nich jest Magdalena, 43-latka, która na co dzień prowadzi własną działalność z zakresu administracji i prowadzenia biura, a z zawodu jest dziennikarką.

W programie zawiązują się powoli przyjaźnie, ale i narastają konflikty. Ostatnio Magdalena poróżniła się z Marleną, 49-latką, która od wielu lat pracuje jako położna. Śmiało można powiedzieć, że w programie dominuje różnorodność pod względem wykonywanych zawodów. 38-letnia Anna pracuje w fundacji wspierającej przedsiębiorców. Z kolei najstarsza, Izabela, to bizneswoman, która łączy ze sobą różne branże. Prowadzi lunch bar w Krakowie, a także firmę zajmującą się architekturą wnętrz.

Beata to kolejna singielka, która może pochwalić się własną firmą. Jest doktorem nauk medycznych i zajmuje się medycyną estetyczną. 38-letnia Joanna jest z kolei agentką nieruchomości. Jesteście ciekawi, jak "czterdziestki" wyglądały, mając tyle lat, co ich młodsze koleżanki z programu? Zapraszamy do naszej galerii!

"40 kontra 20". Kiedy i gdzie oglądać?

Które z pań skradną ich serca Roberta Kochanka i Bartka Andrzejczaka? Czy uczestnicy znajdą tę jedyną spośród kilkunastu kobiet? Przekonamy się już niedługo. Emocji z pewnością nie zabraknie. Program "40 kontra 20" można oglądać na antenie TVN7, od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00.