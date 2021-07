Maciej grał o gwarantowane 40 tys. zł w show TVN "Milionerzy". Wcześniej szło mu świetnie, jednak pytanie z literatury sprawiło mu problem. Musiał wykorzystać koło ratunkowe.

"Milionerzy". Na co cierpią dentyści, księgowi i informatycy?

"Milionerzy". "Reszta jest milczeniem" czyje to ostatnie słowa:

A: Fortynbrasa

B: Poloniusz

C: Hamleta ojca

D: Hamleta syna

Maciej nie wiedział, czyje to słowa. Tym bardziej że wszystkie imiona podane w podpowiedziach do pytania to postaci fikcyjne z tej samej sztuki Szekspira - "Hamlet". Jeśli ktoś doskonale zna dramaty angielskiego poety, to poradziłby sobie z tym pytaniem. Jednak Maciej wolał nie ryzykować. Zwłaszcza że miał już na koncie 20 tys. złotych i w razie pomyłki zakończyłby grę z jednym zaledwie tysiącem. Gracz poprosił o koło ratunkowe — podpowiedź publiczności. Ta dość jednoznacznie (aż 56%) postawiła na odpowiedź "D". Maciej postanowił zatem zaufać publiczności i zaznaczył, że słowa "Reszta jest milczeniem" wypowiedział Hamlet syn.

"Milionerzy". Kto powiedział "Reszta jest milczeniem"? Odpowiedź na pytanie

"Reszta jest milczeniem" jest spolszczonym wyrażeniem "The rest is silence", które pochodzi w oryginale z języka angielskiego. Są to słowa wypowiadane w tragedii "Hamlet", której autorem jest Williama Szekspira. Oznaczają one, że w tym momencie zapada cisza śmierci i niczego już dalej nie będzie.

"Reszta jest milczeniem" są to ostatnie słowa, które wypowiada Hamlet syn, gdy widzi swojego zmarłego ojca.

"Milionerzy". Znał odpowiedź, zanim jeszcze pojawiły się warianty

Odpowiedź "D", którą zaznaczył Maciej, była poprawna, dzięki czemu zdobył 40 tys. i mógł kontynuować grę o milion. Gracz był tym bardziej zadowolony, że na tym etapie show wygrał dodatkowo grę planszową, o czym przypomniał Hubertowi Urbańskiemu.