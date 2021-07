Maciej świetnie sobie radził z pytaniami w odcinku 397. ósmego sezonu show TVN "Milionerzy". Na większość odpowiadał błyskawicznie. Choć jest z wykształcenia lekarzem i nie interesuje się architekturą, nie miał większego problemu z podaniem odpowiedzi na pytanie z tej dziedziny za 500 tys. zł.

"Milionerzy". Najwyższy budynek świata Burj Khalifa zwieńczony jest tym samym elementem architektonicznym, co:

A: Krzywa Wieża w Pizie

B: PKiN

C: Opera w Sydney

D: Statua Wolności

Maciej nie był w stu procentach pewny odpowiedzi, ale postanowił zdać się na intuicję. Stwierdził, że pierwsze co przyszło mu do głowy, to iglica. Jego zdaniem iglica zamontowana jest zarówno na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jak i na budynku Burj Khalifa.

"Milionerzy". Znał odpowiedź, zanim jeszcze pojawiły się warianty

Poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie tej właśnie odpowiedzi. Prowadzący zaznaczył odpowiedź B i zwrócił się do siedzącej na trybunie narzeczonej gracza, czy również jej zdaniem chodzi o iglicę. Agnieszka, narzeczona Macieja, potwierdziła, że jej intuicja także podpowiada odpowiedź dotyczącą warszawskiego budynku.

"Milionerzy" prawidłowa odpowiedź na pytanie o to, czym zwieńczony jest Burj Khalifa, najwyższy budynek świata

Budowę wieżowca Burj Khalifa rozpoczęto 21 września 2004, a oddano go do użytku 4 stycznia 2010 roku. Nazwa Burj Khalifa została mu nadana na cześć szejka Khalify ibn Zajida Al Nahajjana, obecnego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wieżowiec mierzy 827,9 metrów i ma 163 piętra użytkowe. Na samym szczycie centralny rdzeń budynku przechodzi w iglicę. Koszt jego budowy wyniósł 1,5 miliarda dolarów.

Zatem odpowiedź "B", zaznaczona przez Macieja była poprawna. Niestety w tym odcinku skończył się już czas i dopiero w następnym mógł zagrać o upragniony milion.