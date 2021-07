"Sexify" to jedna z nielicznych polskich oryginalnych produkcji Netfliksa. Dostępny na platformie serial niedawno wystartował z pierwszym sezonem. Twórcy potwierdzili, że trwają już prace nad drugą częścią. Dalsze "badania" głównych bohaterek nad seksem fani obejrzą prawdopodobnie w przyszłym roku.

"Sexify" z drugim sezonem! Netflix potwierdza

"Sexify". Polski serial Netflixa będzie miał drugi sezon

Serial opowiada historię młodej studentki Natalii, która próbuje swoich sił w programowaniu. Nie można jej odmówić informatycznego zacięcia, jednak gorzej radzi sobie w życiu prywatnym. W kontaktach społecznych jest nieśmiała i wycofana. I wciąż jest dziewicą. Chcąc poznać samą siebie i to, na czym polega seksualność, wpada na pomysł, by stworzyć aplikację, która ma pomóc kobietom w przeżywaniu orgazmu. Jednak jest pewien problem - sama nie ma doświadczenia. W swoją ideę wciąga koleżanki, w końcu co trzy głowy, to nie jedna. Główna bohaterka zaczyna także testować na sobie nowe podejście do seksualności, nie stroniąc od gadżetów. Erotyczna aplikacja ma pomóc niedoświadczonym kobietom nie tylko w odkryciu tajemniczego "punktu G", ale także pozwolić wygrać prestiżowy konkurs dla programistów. Jej pomysł spotka się z dezaprobatą i oburzeniem znajomych, rodziny, a nawet władz uczelni. Pierwszy sezon perypetii dziewczyn pojawił się na Netfliksie 28 kwietnia. W głównych rolach widzowie oglądają wcześniej nieznane z dużego ekranu Aleksandrę Skrabę, Marię Sobocińską i Sandrę Drzymalską.

Zależało nam na tym, aby wziąć różne stereotypy funkcjonujące w naszej rzeczywistości i trochę nimi poobracać. Założenie było takie, by się tym bawić, przebić ten balon. Przytulamy stereotyp i obracamy go w różnych kierunkach. Chcieliśmy go wziąć na warsztat - powiedziała Agata Gerc, producentka serialu w programie "Popkultura".

Netflix nie potwierdził, kiedy pojawią się nowe odcinki, lecz prace na planie trwają. Portal Filmweb podaje, że drugi sezon "Sexify" pojawi się na platformie w przyszłym roku.