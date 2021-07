Filip Dawidowicz z Łodzi nie miał łatwej gry w "Milionerach". Najpierw przytrafiło się mu kłopotliwe pytanie z mitologii, a później o czas, w jakim rozkładają się śmieci. Uczestnik był więc już przygotowany na to, że to najprawdopodobniej nie koniec problematycznych pytań. Kolejne dotyczyło flagi Azorów.

"Milionerzy". Co widnieje na fladze Azorów?

A: pies

B: psy

C: jastrząb

D: jastrzębie

Uczestnik znalazł się w patowej sytuacji, bowiem nie miał już w zanadrzu żadnych kół ratunkowych. Musiał więc polegać wyłącznie na swojej wiedzy i intuicji. Pierwsza z nich niestety na niewiele się zdała, ponieważ pan Filip przyznał, że nie potrafi wskazać prawidłowej odpowiedzi.

Nie znam odpowiedzi na to pytanie, muszę kombinować - przyznał.

Intuicja podpowiadała mu, że odpowiedzi A oraz B są zbyt oczywiste, aby mogły być poprawne.

Gdybym był projektantem flagi, nie dawałbym tam psów, nawet gdyby były symbolem tego kraju.

"Milionerzy". Co widnieje na fladze Azorów? Odpowiedź na pytanie

Spośród dwóch pozostałych odpowiedzi, uczestnik wytypował wariant C "jastrząb". Wybierając go, ryzykował jednak 35 tysięcy złotych. Taka perspektywa najwyraźniej nie przeraziła pana Filipa, ponieważ po chwili poprosił on Huberta Urbańskiego o zaznaczenie właśnie tej odpowiedzi. Okazało się, że była ona prawidłowa, a uczestnik zdobył 125 tysięcy złotych.

"Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 na antenie TVN-u.