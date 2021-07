Kara z "Hotelu Paradise" przez ostatnie tygodnie zapowiadała rozpoczęcie nowego biznesu. Chce doradzać innym, co powinni zrobić, by w pełni korzystać z życia - jak znaleźć właściwego partnera, dobrą pracę, cieszyć się z dobrych momentów, ale również odpowiednio radzić sobie z porażkami. Internauci zwrócili uwagę, że nie ma żadnego doświadczenia w tej kwestii, oprócz swoich własnych przeżyć. A to niestety za mało. Partner Kary, Marcin, dosyć zawzięcie jej bronił.

Kara z "Hotelu Paradise" wydała absurdalny poradnik, a Marcin jej broni

Kara z "Hotelu Paradise" wydała poradnik, którego sam tytuł woła o pomstę do nieba - "Zmień swoje życie w ciągu 7 dni". Na co dzień użytkownicy internatu są kuszeni podobnymi obietnicami nauki chociażby obcego języka czy właśnie tego, jak właściwie poprowadzić swoje życie. Trudno uwierzyć w tak błyskawiczną zmianę, najczęściej bowiem takie tytuły są typowymi clickbaitami. Rzadko zdarza się też, by autorzy podobnych poradników mieli odpowiednie wykształcenie, by radzić w takich kwestiach. Tak było też i tym razem, w przypadku Kary i jej twórczości. Zobaczcie opis jej produktu.

Jak być produktywnym i żyć swoim życiem? Jak wyrwać się z rutyny i iść własną drogą? Jak zrozumieć, czego chcesz w życiu? Jak cieszyć się z każdej chwili? Jak o siebie zadbać? Jak zacząć realizować swoje marzenia i plany? Jak nauczyć się dziękować sobie za każde zwycięstwo? Jak zbudować szczęśliwy związek? - czytamy w opisie jej poradnika.

Dalej jest tylko lepiej - jako że sama chorowała na depresje, wydaje jej się, że jest w stanie pomóc także innym. Niestety, depresja to poważna choroba, a w jej leczenie powinien być zaangażowany specjalista. Ludzie walczą z depresją latami, korzystają z porad terapeutów, psychologów, psychiatrów. Każdy ma inne doświadczenia, inne problemy, które należy rozpatrywać indywidualnie. Z opisu poradnika Kary wynika, jakby droga do akceptacji siebie była tylko jedna. I jeszcze trzeba zapłacić za to, by ją poznać i dowiedzieć się, "jak przekształcić marzenia w rzeczywistość".

Przeszłam od depresji, negatywnych myśli i chorych związków do miłości, szczęścia, pozytywnego myślenia, wymarzonego życia. I chcę ci pomóc, abyś ty również przekształciła swoje marzenia w rzeczywistość. Dziś wypuszczam mój pierwszy autorski przewodnik - "Zmień swoje życie w ciągu 7 dni". To będzie niesamowita podróż do nowego życia. Koszt przewodnika - 60 złotych, razem z moim wsparciem - 150. Cena wzrośnie 13 lipca.

Internauci zwrócili uwagę na błędy w przekonaniu Kary.

Kara, ludzie po studiach, praktykach, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, nie robią tego, co ty - to nie jest komplement.

Chroń Boże karty kredytowe rodziców 13-latek...

Jesteście w związku nawet nie pół roku, mieszkacie ze sobą dosłownie pięć minut i wypuszczasz poradnik o tym, jak żyć w związku?

Jakie masz wykształcenie, żeby wypuszczać tego typu materiały? Bierzesz odpowiedzialność za pogłębienie depresji osoby, która po zakupie poradnika nie polepszy swojego dobrobytu albo go pogorszy?

"Hotelu Paradise". Marcin staje w obronie Kary

Marcin, partner Kary, uznał, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wydanie tego poradnika wiązało się z ciężką pracą i ogromną chęcią dziewczyny, by pomóc innym.

Żałosne jest to, ile jadu jest w ludziach. Nie jesteście w stanie zauważyć tego, że ktoś się stara, bardzo ciężko pracuje i chce tym samym pomóc ludziom. A nie pomyślał nikt o tym, że to może być dla Kary spełnienie wielkiego marzenia, spełnienie swojego celu, na który tak ciężko pracowała? Chęć podjęcia kroku, aby pomóc innym. Niestety, w Polsce ludzie nie wspierają ludzi, którym się powodzi, bo jesteśmy smutnym narodem. (...) Nie macie pojęcia, jaka wiedza została zawarta w tym przewodniku, a już go skreślacie. Jaki ma sens ocenianie książki po okładce? Czy może mówimy tutaj o zwykłej zazdrości, że to właśnie jej się udaje, a ja siedzę na d*pie i czekam...

Na końcu Marcin sprowadził wydanie tego poradnika to wspaniałomyślności dziewczyny - umiejętności wykorzystania chwili popularności i spieniężenia swoich dobrych rad.

Jeśli ktoś jest psychologiem 15 lat, jest ekspertem od związków i nie zrobił nic w tym kierunku, choćby właśnie takiego elektronicznego poradnika, to wielkie gratulacje, rekinie biznesu! Udanego pracowania od dziewiątej do siedemnastej - dokładnie tak, jak cię polski system edukacji nauczył. Pamiętaj, że twoje wykształcenie nie jest za dużo warte w tym kraju.

Jak widać mężczyzna również nie zrozumiał, że do publikacji podobnych treści niezbędne jest rzetelne wykształcenie psychologiczne, a gdy ktoś faktycznie nie radzi sobie ze swoimi myślami, to potrzebuje natychmiastowej i indywidualnej pomocy. Wyobraźmy sobie, że teraz influencerzy z Instagrama, zaczną próbować dbać o równowagę psychiczną swoich obserwatorów. To absurd. Mamy nadzieję, że para się opamięta i zrozumie, w czym rzecz. Niżej przesyłamy kontakt do miejsc, w których faktycznie każdy może uzyskać pomoc.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.