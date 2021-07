"40 kontra 20". Robert Kochanek niczym Christian Grey. "50 twarzy Kochanka"

"40 kontra 20" to nowy reality show stacji TVN7. I choć program miał swoją premierę zaledwie 28 czerwca, to już zdążył przyciągnąć przed telewizory całkiem sporą widownię. W show dużo się dzieje. Okazuje się, że do willi dołączyła nowa uczestniczka, która będzie starała się o względy Roberta Kochanka. Mamy dla was przedpremierowe fragmenty 9. odcinka. Ten doskonale pokazuje, że Linda nie boi się kontrowersji.

W 9. odcinku "40 kontra 20" widzowie poznają Lindę. Tajemnicza kobieta sporo namiesza w programie. Jak zdradzają osoby pracujące przy produkcji, Linda to wyjątkowa kobieta, która lubi być w centrum uwagi. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że do willi przyszła, chwaląc się gadżetem erotycznym - pejczem.

Nowa, tajemnicza uczestniczka Linda weszła do programu z kilkoma tajemnicami, które zamierza odkrywać. Nie boi się eksperymentów. Głośno mówi o swoich upodobaniach i odwadze. Do programu wniosła ze sobą pejcz. Zdziwiła tym szczególnie Marlenkę, natomiast inne uczestniczki zaciekawiła. Również Roberta… - podają twórcy show.

Okazuje się, że pejcz spodobał się uczestnikom. Jego pojawienie się, sprawiło, że Robert Kochanek został porównany do Christiana Greya - bohatera popularnej powieści erotycznej "Pięćdziesiąt twarzy Greya"

Zabawa z pejczem podkręciła atmosferę przy kolacji w willi i uwolniła skrywane emocje. Kinga, do tej pory ulubienica Roberta, widząc jego zainteresowanie gadżetem zasugerowała, że cała sytuacja nawiązuje jednoznacznie do "Pięćdziesięciu twarzy Greya". "Pięćdziesiąt twarzy Roberta"- kokietowała. Idąc za ciosem, rozwinęła myśl, wymieniając kolejne cechy, które pasują do Kochanka.

Co jeszcze się wydarzy? Więcej w odcinku "40 kontra 20" o 20.00 w TVN 7.