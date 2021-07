Na początku tego roku HBO oficjalnie potwierdziło, że prace nad nowym serialem ze świata "Gry o tron" zaczęły się na dobre. Twórcy zadbali o to, by utrzymywać zainteresowanie fanów, publikując nazwiska aktorów, którzy dołączali do obsady nowej produkcji. Do tej pory wiadomo było, że w serialu wystąpią Matt Smith, Rhys Ifans, Paddy Considine, Eva Best i Sonoya Mizuno.

"Gra o tron". Emily Carey i Milly Alcock dołączają do obsady

Dotychczasowa obsada powiększyła się o dwa kolejne nazwiska. "The Wrap" donosi, że w "House of the Dragon" zobaczymy również Emily Carey i Milly Alcock. Pierwszą z aktorek możemy kojarzyć z wielkoformatowego ekranu, bowiem wystąpiła już w takich produkcjach jak "The Lost Girls" czy "Anastasia". Tym razem wcieli się w rolę młodej Alicent Hightower, córki namiestnika króla Ottona Hightowera. Zgodnie z opisem jej bohaterka ma być "najbardziej urodziwą kobietą w Siedmiu Królestwach".

Milly Alcock także ma już na swoim koncie kilka większych ról. Aktorka wystąpiła między innymi w serialu "Upright" oraz w "Pine Gap". W "House of the Dragon" zagra młodą księżniczkę Rhaenyra Targaryen, jeźdźczynię smoków oraz pierworodną córkę króla, stanowiącą uosobienie czystej valyriańskiej krwi.

Wielu powiedziałoby, że urodziła się ze wszystkim, ale nie urodziła się mężczyzną - podaje "The Wrap".