Znany jest pierwszy uczestnik programu "Finding Prince Charming". Nowy format będzie inny niż wszystkie programy o poszukiwaniu miłości, jakie mogliśmy oglądać w Polsce do tej pory. Wezmą w nim udział wyłącznie mężczyźni. Tym razem geje otrzymają szansę na flirt, a może również znalezienie drugiej połówki. Wśród nich, jak poinformował serwis Pudelek, głównym bohaterem będzie Jacek Jelonek. To on będzie tytułowym "księciem", o którego względy będą zabiegać pozostali uczestnicy.

"Finding Prince Charming". Jacek Jelonek będzie wybierał wśród gejów

Jacek Jelonek od dawna pracuje jako model. Bierze udział w sesjach zdjęciowych dla bardziej lub mniej znanych marek. Pojawiał się także przed obiektywem do zdjęć do magazynu dla dorosłych. Prowadzi konto na Instagramie, które obserwują ponad 34 tysiące osób. Tam zamieszcza dużo swoich zdjęć, zarówno z sesji, jak i z wakacji, czy siłowni. Chętnie chwali się umięśnionym i wysportowanym ciałem, pokazując odważne ujęcia w samej bieliźnie. Jak powiedział w jednym z wywiadów, najważniejsza w pracy modela jest pokora, której mu nie brakuje.

"Finding Prince Charming" to niejako gejowska wersja "Kawalera do wzięcia". Program już kilka lat temu był realizowany w USA. Niedługo widzowie zobaczą polską wersję tego reality show, które będzie realizowane przez platformę Player. Prowadzącą program będzie influencerka Aggie. Show będzie realizowane w Hiszpanii. Widzów zapewne czekają rajskie klimaty, podobne do tych z programów "Love Island", czy "Hotel Paradise". Produkcja nie ujawniła jeszcze, kto poza Jackiem Jelonkiem weźmie udział w programie.

