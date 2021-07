Marek Mostowiak nie wróci do "M jak miłość". Kacper Kuszewski zdementował plotki

Informacja o rzekomym powrocie Kacpra Kuszewskiego do "M jak miłość" obiegła internet lotem błyskawicy. Fani niewątpliwie ucieszyli się, że istnieje choćby cień szansy na to, że znów zobaczą w serialu swojego ulubionego aktora. Tymczasem wygląda na to, że te nadzieje są całkowicie zgubne, bowiem Kacper Kuszewski stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

REKLAMA

Magdalena Stępień zapytana o Jakuba Rzeźniczaka. Potwierdziła, że nie są już razem!

Zobacz wideo Doda: Praca zaczęła mnie dusić. Dlaczego wróciła na scenę?

Kacper Kuszewski nie wróci do "M jak miłość". Aktor zdementował krążące od dawna plotki

Swój angaż w produkcji TVP wykluczył podczas rozmowy z "Super Expressem". Aktor potwierdził, że na stałe zakończył współpracę z "M jak miłość", a co za tym idzie, nie zobaczymy go już w żadnym z nowych odcinków.

To całkowicie wymyślona informacja. Moją współpracę z "M jak miłość" definitywnie zakończyłem i nie planuję powrotu do tego serialu - opowiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorka "Klanu" pokazała świadectwo córki. "Koniec roku z samymi jedynkami"

Dodał również, że otrzymał rolę w najnowszej produkcji Polsatu.

Od września grać będę jedną z głównych ról w nowym serialu telewizji Polsat "Tatuśkowie" - przyznał.

Entuzjazmowi fanów trudno się jednak dziwić. Postać Marka Mostowiaka, w którą wcielał się Kacper Kuszewski cieszyła się sporą sympatią telewidzów. Stąd pewnie wiele osób miało nadzieję na to, że ich ulubiony bohater powróci z wyjazdu do Australii, a jego wątek zostanie dalej pociągnięty w serialu.

Fani aktora będą mieli natomiast doskonałą okazję do tego, by już wkrótce obejrzeć kolejną produkcję jego udziałem. Ostatnio Kacper Kuszewski wystąpił między innymi w serialu "Przyjaciółki".