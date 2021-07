Akcja nowej produkcji Netfliksa "The Witcher: Blood Origin" będzie dziać się 1200 lat przed tym, co mogliśmy zobaczyć w serialu "Wiedźmin", na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego. Jedną z głównych postaci będzie elfka Éile. W tej roli początkowo widzowie mieli zobaczyć Jodie Turner-Smith, ale aktorka zrezygnowała z udziału w produkcji. Teraz do obsady dołączyła Michelle Yeoh, która wcieli się w postać Scían.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiedźmin - zwiastun serialu Netfliksa [polskie napisy]

Jennifer Lopez tak wygląda rano. Gwiazda wrzuciła zdjęcie prosto z wanny

Michelle Yeoh w serialu "The Witcher: Blood Origin"

"The Witcher: Blood Origin" będzie miał sześć odcinków. Na tę chwilę nie jest znana dokładna data premiery. Na Twitterze Neflixa pojawiła się informacja, że Michelle Yeoh wcieli się w rolę ostatniej z wędrownego plemienia elfów władających mieczami. Nikt nie dorównuje Scían w zdolnościach szermierczych i kunsztowi w posługiwaniu się ostrzem. Bohaterka grana przez Yeoh nosi w sercu wielkie poczucia straty. Gdy nadarza się okazja, by odzyskać skradziony święty miecz, odebrany jej upadłemu plemieniu, wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną misję.

Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery, Jutro nie umiera nigdy) dołącza do obsady serialu The Witcher: Blood Origin. Jako Scían, ostatnia ze swojego wędrownego plemienia elfów, wyruszy w śmiertelnie niebezpieczną misję, która zmieni losy Kontynentu - czytamy.

Doda prosi się o okładkę "Vogue'a". Ma gotowe zdjęcia. Wspomina trudne chwile w związku

Kim jest Michelle Yeoh?

Michelle Yeoh znana jest m.in. z takich filmów jak: "Wyznania gejszy", "Jutro nie umiera nigdy", czy "Lady". Uchodzi za jedną z najwybitniejszych aktorek azjatyckiego pochodzenia. Serwis Rotten Tomatoes w 2008 roku uznał ją za najlepszą bohaterkę kina akcji.

Będziecie oglądać?