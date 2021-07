Caroline i Mateusz poznali się dzięki trzeciej edycji "Love Island". Co więcej, udało im się wygrać randkowe show. W przeciwieństwie do innych związków, ich wciąż trwa, o czym sami zainteresowani regularnie przypominają w swoich mediach społecznościowych. Ich związek od samego początku stał pod znakiem zapytania, a to ze względu na to, że na co dzień Caroline mieszka w Kanadzie, a Mateusz w Warszawie. Jak się okazuje, para już niedługo będzie musiała się rozstać na jakiś czas.

"Love Island". Caroline wylatuje do Kanady. "Będziemy za sobą tęsknić"

Caroline i Mateusz pielęgnują swój związek i niemalże każdą wolną chwilę spędzają razem. Jakiś czas temu na Instagramie uczestniczka zdradziła, że nie planują razem zamieszkać, bo znają się zdecydowanie za krótko, co docenili internauci, uważając, że to dojrzała decyzja. Teraz przed parą stoi kolejne wyzwanie - rozłąka. Caroline na Instagramie poinformowała, że spędzili ze sobą weekend, ale już wkrótce będą musieli się rozstać na jakiś czas.

Ostatni weekend w Warszawie przed moim wyjazdem do Kanady. Spędzamy teraz jak najwięcej czasu razem do mojego wylotu. Wczoraj oglądaliśmy mecz, a dzisiaj mamy leniwy dzień razem. Jutro idziemy na romantyczną kolację i mimo tego, że jadę tylko na dwa tygodnie, to wiem, że będziemy za sobą tęsknić - czytamy pod postem na Instagramie.

Na szczęście to rozłąka na jedyne dwa tygodnie, więc tak krótki czas szybko zleci, a Caroline i Mateusz już wkrótce znowu będą się mogli cieszyć sobą na co dzień.

