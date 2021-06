Program "Milionerzy" wciąż zaskakuje uczestników i widzów nietypowymi pytaniami. Tym razem padła zagadka o powiedzenie "ganz egal". Odpowiedź na nie gwarantowała wygraną 75 tysięcy złotych. Jak poradziła sobie uczestniczka?

"Milionerzy". Ganz egal to także...

W 387. odcinku "Milionerów" pani Anna od początku była obiecującą uczestniczką. W pytaniu za 75 tysięcy złotych musiała zmierzyć się z pytaniem o powiedzenie.

Ganz egal to także:

A. toczka w toczkę

B. wsjo rawno

C. skolko ugodno

D. paszoł won

Uczestniczka prawidłowo wytypowała odpowiedź B, która oznaczała "wszystko jedno".

Ganz egal, jakby przełożyć na polski, to obojętnie, czyli wsjo rawno - powiedziała uczestniczka w programie.

Pani Anna dotarła aż do pytania za pół miliona złotych. Nie miała już kół ratunkowych i zaryzykowała w pytaniu o skład rdzenia kręgowego. W tym przypadku ryzyko się nie opłaciło, a uczestniczka wyszła ze studia z gwarantowanymi 40 tysiącami.

W "Milionerach" do tej pory poszczęściło się kilku osobom. Główna nagroda - milion złotych w ostatnich kilku latach padła trzy razy - w 2010, 2018 i 2019 roku. Pytania za milion w tych przypadkach dotyczyły tajemnic różańcowych, Czesława Mozila oraz zagadki matematycznej. Wszystkie trzy osoby wybrnęły z pytań zwycięsko i zostały milionerami. Uczestnicy w programie mają do pomocy trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela i pół na pół, które spośród czterech możliwych odpowiedzi odrzuca dwie błędne. Emisja programu trwa od poniedziałku do czwartku o 20:55 na antenie TVN.