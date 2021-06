Nowy format TVN7 "40 kontra 20" miał swoją premierę 28 czerwca. Dwóch mężczyzn, 43-letni Robert i 24-letni Bartosz zamieszkali w luksusowej willi w Grecji, gdzie mają nadzieję znaleźć miłość. Kawalerowie rywalizują między sobą o względy atrakcyjnych kobiet. W pierwszym odcinku Senior i Junior odgadywali wiek uczestniczek. Nie zabrakło flirtu.

"40 kontra 20". Kim są uczestnicy nowego reality show?

Widzowie nowego show z pewnością kojarzą Roberta Seniora z innego formatu, jakim jest "Taniec z Gwiazdami". Przystojnemu mężczyźnie do pełni szczęścia brakuje tylko jednej rzeczy. Pragnie znaleźć idealną kobietę, która razem z nim, tanecznym krokiem będzie przemierzać przez życie.

Drugi uczestnik, Bartosz urodził się w Berlinie, ale z polską kulturą obcował od dziecka. Rozpoczął studia biotechnologiczne i nie ukrywał, że chemia pomiędzy nim, a nowo poznaną kobietą jest dla niego bardzo ważna. Bartek zdradził, że pasjonuje się show-biznesem. Jest aktorem i bardzo dużo podróżuje. Zajął trzecie miejsce w konkursie Mistera Polski.

Na początku mężczyźni zapoznali się, by później po raz pierwszy spotkać się z uczestniczkami. Panie opowiedziały o sobie w kilku słowach, jednak żadna z nich nie zdradziła, ile ma lat.

Jako pierwsza do willi zawitała Magdalena. Ma troje dzieci. Z zawodu jest dziennikarką, ale postanowiła porzucić pracę w mediach i otworzyła własną działalność.

Do Grecji przyleciała również Beata, która jest lekarzem medycyny estetycznej.

Kolejną uczestniczką jest Oliwia, która jest studentką kosmetologii. W wolnym czasie zajmuje się nagrywaniem kreatywnych filmików.

Widzowie poznali również Anię, która pracuje w fundacji wspierającej przedsiębiorców.

Roztańczonym krokiem do willi przybywa Paulina. Pracuje jako tancerka i choreografka.

Patrycja mieszka w Londynie. Jest makijażystką, stylistką i modelkę. Pracuje w sklepie Chanel.

Gosia jest samoukiem fotografii, która jest jej wielką pasją.

Kinga kończy studia prawnicze. Jest zdeterminowana i nie boi się głośno mówić o swoich poglądach.

Marta to absolwentka prawa. Jako nastolatka przeprowadziła się z rodziną do Stanów, gdzie zamieszkała w Manchesterze. Przez dwa lata była singielką i w końcu chce spotkać prawdziwą miłość.

Ostatnią uczestniczką jest Izabela, która jest kobietą biznesu. Prowadzi lunch bar w Krakowie, oraz firmę zajmującą się architekturą wnętrz.

"40 kontra 20". Za nami pierwszy odcinek. Co się działo?

Obiekt w Grecji podzielony jest na dwie strefy. Luksusowa część należy do Seniora, który zaprosił do swojej grupy kobiety, które najbardziej wpadły mu w oko. Drugą częścią jest glamping, który reprezentuje Juniora. Willę i glamping łączy część wspólna, która znajduje się przy basenie. To tam odbywają się imprezy, challenge, a także głębokie rozmowy pomiędzy uczestnikami.

Po zapoznaniu przyszła pora na oprowadzenie dam po włościach. Junior i Senior nie ukrywali, że bardzo im odpowiada przebywanie w otoczeniu pięknych kobiet. Wieczorową porą impreza na basenie rozkręciła się, a panowie mogli bliżej poznać uczestniczki. Zabawa wieczoru polegała na wypiciu szotów przez panie. Na dnie kieliszków był napis - mężczyźni obstawiali wiek uczestniczek. Panowie bardzo dobrze oszacowali, ile lat mogą mieć uczestniczki, chociaż pojawiły się wpadki. Nie zabrakło też szowinistycznych tekstów. 25-letnia uczestniczka dostała kieliszek, na którym widniał napis 55. Mężczyźni tłumaczyli się, że tylko taki im został.

Przed Robertem i Bartoszem ciężkie zadanie - w następnym odcinku muszą zdecydować, która z kobiet zamieszka w willi, a kto wprowadzi się na glamping.

Jak wrażenia po pierwszym odcinku "40 kontra 20"?