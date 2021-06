W kwietniu został wyemitowany zerowy odcinek ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy wówczas Kamilę, która prawdopodobnie już wkrótce będzie miała szansę na poznanie kandydatów walczących o jej serce. Jakiego mężczyzny szuka?

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska zdradziła szczegóły 8. edycji "Rolnik...". "Rozbijemy bank"

"Rolnik szuka żony". Kamila nie pasuje do show? Widzowie węszą: Coś tu nie gra

Kamila z "Rolnik szuka żony" szuka męża

Kamila z "Rolnik szuka żony" to dwudziestoośmioletnia producentka pieczarek, która postanowiła poszukać miłości w programie. Jej wizytówka wywołała ogromne zamieszanie w sieci. Internauci niemal od razu pokusili się o komentarze, które sugerowały, że udział kobiety w show ma drugie dno. Według nich jest zbyt atrakcyjna, by szukać męża w telewizji. Ona jednak twierdzi, że przez ostatnie trzy lata nie skupiała się na poznaniu nowych mężczyzn, aż w końcu doszła do wniosku, że czegoś jej brakuje.

Zamknęłam się, przez ostatnie trzy lata skupiłam się na pracy, na sobie. Nie umawiałam się na randki, bałam się stracić niezależność. Mam nadzieję, że spotkam bratnią duszą i że ta niezależność pójdzie na bok. [...] Moja otoczka jest idealna, tak się wydaje, ale nie jestem osobą wyniosłą, która zadziera nosa. Moje serce jest dla każdego otwarte - mówiła.

Poza tym czuje, że potrzebuje zmian - chciałaby w końcu założyć rodzinę.

Nie każdego będzie stać na ten krok, bo to zmiana życiowa niesamowita. Chciałbym się ustatkować. Brakuje mi bliskości i mocnych pleców za mną. Chciałbym mieć swoją rodzinę, chciałabym urodzić dziecko - przekonuje Kamila.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Widzowie chcą zeswatać Kamilę i Stanisława. "Byliby idealną parą"

Nie określa dokładnie swojego typu mężczyzny, jednak ma dwie rzeczy, które zazwyczaj zwracają jej uwagę.

Niższy nie może być. Mam 1,68. Bardzo zwracam uwagę na głosy męskie.

"Rolnik szuka żony". To "najładniejsza w historii programu" uczestniczka?

Jak napisać list do Kamili? Można wejść na oficjalną stronę, a następnie wybrać imię rolnika i wypełnić formularz ze swoimi danymi. Należy dołączyć do niego także zdjęcie, ewentualnie nagranie wideo, i list wysłać pocztą.