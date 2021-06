Telewizja Polsat zapowiada kolejną edycję show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Stacja ogłosiła kilka dni temu, że pierwszą z gwiazd, która weźmie udział w programie, będzie Oliwia Bieniuk. Dzisiaj ogłoszono nazwisko kolejnego uczestnika.

REKLAMA

Zobacz wideo 15 lat "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" wraca na ekrany po wakacjach. Nie będzie już emitowany w piątki

"Taniec z gwiazdami". Kto będzie kolejnym uczestnikiem show?

"Taniec z gwiazdami" już jesienią wraca na ekrany. Wraz z Oliwią Bieniuk o Kryształową Kulę rywalizować będzie Denis Urubko - himalaista, instruktor wspinaczki, były żołnierz armii Kazachstanu, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum.

Zrobiło się o nim głośno w 2018 roku, gdy wziął udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Urubko przerwał wówczas swoją zimową wyprawę na K2, by wspólnie z Adamem Bieleckim pomóc zejść ze szczytu Nanga Parbat Élisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Urubko z Bieleckim dotarli do Revol i sprowadzili ją do obozu. Mackiewicza nie udało się uratować. Jednak akcja ratunkowa odbiła się szerokim echem w polskich i zagranicznych mediach, a Urubko i Bielecki zostali docenieni za bohaterstwo. Panowie otrzymali w 2019 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Kawalerski Legii Honorowej przyznany przez Francję.

Obecnie Denis Urubko mieszka we włoskim Nembro, wraz ze swoją piątą żoną. Ponadto himalaista może pochwalić się też liczną rodziną, gdyż ma aż ośmioro dzieci.

Wybór Denisa Urubki może dziwić, jednak jak informują producenci show, himalaista ma związek z show-biznesem. Na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" czytamy, że Urubko jest z wykształcenia aktorem. I choć poświęcił swoje życie górom, to zapewne jest obyty z kamerą. Dodatkowo jego kondycja fizyczna może okazać się dużym atutem w show.

Na parkiecie 12. edycji Tańca z gwiazdami witamy himalaistę Denisa Urubko, który na swoim koncie ma zdobycie m.in. Broad Peak oraz Korony Himalajów Z wykształcenia jest aktorem, jednak swoje życie poświęcił górom.

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" startuje już jesienią. Program będzie można oglądać w każdy poniedziałek o godzinie 20.00 w Polsacie.

Tancerka z "Tańca z Gwiazdami" zmagała się z anoreksją. Teraz apeluje

Komu będziecie kibicować?