"Milionerzy". Pytanie o "Minecraft" pochłonęło drugie koło ratunkowe. Uczestnik przyznał: To nie jest proste pytanie

"Milionerzy" to nie tylko wielkie pieniądze, ale również porządna dawka rozrywki, bowiem nigdy nie wiadomo, na jakie pytanie trafi uczestnik. Najprawdopodobniej to właśnie dlatego ten teleturniej od lat cieszy się swoją niesłabnącą popularnością wśród telewidzów, nawet wówczas, gdy emitowane są jego powtórki. W 374. odcinku ósmego sezonu Hubert Urbański zapytał uczestnika o to, co jest najbardziej charakterystyczną cechą gry "Minecraft".

"Milionerzy". Najbardziej charakterystyczna cecha gry "Minecraft" to:

A: "kanciasta grafika"

B: "realistyczne krajobrazy"

C: "skomplikowana fabuła"

D: "częste retrospekcje"

Paweł Goleniowski z Krakowa bez większych trudności poradził sobie z czterema pierwszymi pytaniami. Kolejne, za dziesięć tysięcy złotych dotyczyło popularnej gry komputerowej. I chociaż uczestnik na co dzień obraca się w branży IT, wspomniana gra niewiele przywodziła mu na myśl.

Nie grałem w tego typu gry, więc to wcale nie jest proste pytanie - stwierdził.

Nie poświęcając zbyt wielu czasu na rozważania, pan Paweł postanowił zasięgnąć rady przyjaciela. Miał nadzieję na to, że wspomoże go w wyborze właściwej odpowiedzi. Pan Jan natychmiast wskazał wytypowany przez siebie wariant A: "kanciasta grafika". Uczestnik postanowił zaufać swojemu przyjacielowi i zaznaczyć wspomnianą przez niego odpowiedź. Po chwili się okazało, że była ona prawidłowa. Pan Paweł zdobył dzięki temu dziesięć tysięcy złotych i mógł dalej grać o główną nagrodę, którą jest milion złotych.

Zadaniem graczy "Minecraft" jest badanie i eksplorowanie świata zbudowanego z charakterystycznych sześcianów.

