"One Night Squad" to nowy reality show stacji TVN. Pierwszy odcinek wystartował 28 maja. Uczestnicy, celebryci znani z innych reality show, rywalizują o to, kto spędzi noc w luksusowych warunkach, a kto będzie musiał rozbić obóz i spać na plaży.

"One Night Squad". Pierwszy odcinek i pierwsze spięcia między uczestnikami

"One Night Squad". Co wydarzyło się między uczestnikami? Kogo poniosły emocje?

"One Night Squad". Kolejny odcinek show obfitował w emocje. Noc na plaży była dramatyczna. Silny wiatr utrudniał rozstawianie namiotów, brakowało wody do kąpieli. Na dodatek niektórzy uczestnicy położyli się spać bez kolacji. Mimo doskwierającego głodu posiłek przygotowany przez Masajów nie skusił uczestników. Na kolację zaserwowano im mleko z robakami, na wpół surowe mięso i ryż z piaskiem.

Ranek też nie okazał się lepszy. Ada i Mikołaj zaliczają ostre spięcie przy porannym prysznicu. Widać, że zmęczenie i brak odpowiednich warunków negatywnie wpływa na ekipę. Dalej uczestników czekała długa droga do zanzibarskiej wioski Kizimkazi, gdzie musieli wykonać niecodzienne dla nich zadanie - kąpiel bydła. Tę konkurencję wygrał Łukasz, który do willi zabiera Anastasiyę. Ekipa na plaży obstawia, czy między parą dojdzie do czegoś więcej.

Kolejnego dnia uczestników czekał długi marsz przez dżunglę, a potem, kulinarny wyścig. Test z gotowania wyłoni mistrza kuchni w ekipie "One Night Squad".

Przypomnijmy, że "One Night Squad" można oglądać w każdy piątek na Playerze. Odcinki powtarzane są też w stacji TVN7.

"One Night Squad". Poznajcie ekipę nowego show. To znani celebryci

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnych odcinkach? Będziecie oglądać?