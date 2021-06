"Milionerzy". Który z wymienionych miał pseudonim Litwos? Uczestnik nie podołał. Stracił 85 tysięcy złotych

"Milionerzy" to nie tylko wielkie pieniądze, ale również porządna dawka rozrywki, bowiem nigdy nie wiadomo, na jakie pytanie trafi uczestnik. Najprawdopodobniej to właśnie dlatego ten teleturniej od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Program można oglądać codziennie od poniedziałku do czwartku o 20.55 na antenie stacji TVN. W powtórce 372. odcinka padło pytanie dotyczące twórców literatury.

A: "Czesław Miłosz"

B: "Juliusz Słowacki"

C: "Adam Mickiewicz"

D: "Henryk Sienkiewicz"

Bartłomiejowi Iwańskiemu udało się bez większych perturbacji dotrzeć do pytania za 250 tysięcy złotych. Mężczyzna był na dobrej drodze do głównej wygranej, jednak najpierw musiał zmierzyć się z pytaniem, które przysporzyło mu trochę trudności.

Pierwszym skojarzeniem uczestnika był Adam Mickiewicz, jednak - jak podkreślił - nie miał pewności, czy faktycznie jest to prawidłowa odpowiedź. Szczęśliwie, miał jeszcze w zanadrzu telefon do przyjaciela, który mógłby pomóc. Obecny pod telefonem Marcin zasugerował uczestnikowi, że najbardziej prawdopodobna wydaje mu się odpowiedź A "Czesław Miłosz".

Chociaż pan Bartłomiej nie był do końca przekonany, postanowił zaufać swojemu przyjacielowi i zaznaczyć wskazany przez niego wariant. Uczestnik liczył, że może okaże się on prawidłowy i uda mu się wygrać 250 tysięcy złotych.

Niestety, chodziło odpowiedź D "Henryk Sienkiewicz". Pisarz pod pseudonimem Litwos pisał reportaże, felietony i recenzje do gazet.