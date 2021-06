"Hotel Paradise". Nathalia wygarnęła Marcinowi: Zachowałeś się tak, jakbyś nas*ał na wszystko, co tutaj zbudowaliśmy

Już 3 czerwca wyemitowany zostanie ostatni odcinek trzeciego sezonu "Hotelu Paradise". O tym, które pary zamierzą się ze sobą w finale, zadecydować mieli uczestnicy, którzy wcześniej opuścili program. Zanim jednak oddali swój głos, uprzednio musieli skonfrontować się z dotychczasowymi uczestnikami podczas "Pandory".

REKLAMA

Nathalia z "Hotelu Paradise" jest w związku z Kamilem. Przestali się ukrywać

Zobacz wideo Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

"Hotel Paradise". Podczas "Pandory" doszło do konfrontacji pomiędzy Nathalią a Marcinem

Wiele osób spodziewało się, że spotkanie Nathalii i Marcina przysporzy wielu negatywnych emocji. Uczestnik zaraz po odejściu swojej partnerki związał się z Karą, szybko zmieniając zdanie co do relacji, która wcześniej łączyła go z Nathalią. Nikogo więc chyba nie zdziwi, że postępowanie Marcina stanowiło temat numer jeden podczas ostatniej w tym sezonie "Pandory". Swoje zdegustowanie wyraziła bowiem nie tylko Nathalia, ale również inni uczestnicy, zarzucając mu między innymi nieszczerość oraz fałsz.

Nie zakończyłeś relacji z jedną dziewczyną, a zaczynasz z drugą, więc szanujmy się trochę, bo po dwóch dniach kiedy odpada Nathalia, ty zaczynasz relację z inną kobietą...to tak jakbyś leciał po prostu na dwa fronty- stwierdziła Luiza.

Dlaczego wysyłałeś sprzeczne sygnały? Bo przytulając i całując się z kimś, dajesz mu do zrozumienia, że to jest coś więcej - przyznała Justyna.

"Hotel Paradise 3" - finał. Widzowie mają swoich faworytów. "Powinni to wygrać!"

Zapytałeś mnie czy będę twoją dziewczyną, powiedziałeś, że spróbujemy jak to będzie w prawdziwym życiu... Ja się z tobą żegnałam, mówiłam ci, że będę ci kibicować i trzymać za ciebie kciuki... a tak naprawdę przez tydzień to ty zachowałeś się tak, jakbyś nas*ał na to wszystko, co tutaj zbudowaliśmy- zarzuciła Marcinowi Nathalia.

Nathalia nie zamierzała również oszczędzić Kary, której wypomniała relację łączącą ją z innym uczestnikiem.

Jesteś nielojalna...to jest takie normalne jednego dnia całować się z jednym facetem a drugiego dnia z drugim?

Marcin i Kara próbowali odeprzeć ciążące na nich zarzuty, jednak pozostali uczestnicy nie dawali za wygraną. Potwierdziły się zatem przypuszczenia internautów, z których wynikało, że podczas "Pandory" atmosfera będzie niezwykle gorąca.