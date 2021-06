Dorota Szelągowska aktualnie prowadzi jeden z hitowych programów stacji TVN - "Totalne remonty Szelągowskiej". W najnowszym, siódmym już odcinku drugiej serii programu widzowie mogli zobaczyć, jak prezenterka ze swoją ekipą wyremontował mieszkanie 31-letniemu Mateuszowi, który jest ratownikiem medycznym.

"Totalne remonty Szelągowskiej". "Nic nie poszło zgodnie z planem, ale było ekstra"

Dorota Szelągowska na swoim Instagramie i blogu chętnie chwali się metamorfozami, których dokonała ze swoją ekipą. Tym razem pokazała, jak gruntownie odremontowała mieszkanie Matusza, którego córka urodziła się z poważną wadą serca. Mężczyzna i jego żona już od dawna planowali remont mieszkania, jednak nie było ich na niego stać. Wszystkie oszczędności pochłonęło bowiem leczenie ich córki. Dla Szelągowskiej ten odcinek programu był bardzo wzruszający. Przyznała to na swoim Instagramie, gdzie zdradziła również, że nie wszystko udało się tak, jak sobie to zaplanowała. Nie znaczy to jednak, że metamorfoza się nie powiodła, wprost przeciwnie.

Dziś będzie odcinek, w którym zwariowałam. Serio. Boję się obejrzeć - też nie lubię tych swoich pisków i ekscytacji, a tu przesadziłam. Zdradzę wam, że nic nie poszło zgodnie z planem, ale było ekstra. A na koniec czeka was niespodziewany twist - napisała.

W kolejnym wpisie pochwaliła się zdjęciem z sypialni, która również przeszła metamorfozę. Uwagę zwracają nie tylko piękny kolor ścian, ale również nietypowa ozdoba nad łóżkiem.

Na tym jednak nie koniec, bo na InstaStories Szelągowska udostępniła też zdjęcia, na których można zobaczyć, jak wyglądało mieszkanie przed remontem i tuż po nim. Efekt robi wrażenie. Tym razem Szelągowska postawiła na kuchnię w nowoczesnym stylu, w której nie brakuje szarości. W salonie natomiast pojawiła się jasna zabudowa, a ściany przemalowano na piękny odcień granatu. Zobaczcie w naszej galerii.