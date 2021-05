Już po wakacjach kolejne przygody ulubionych bohaterów serialu "M jak miłość". Czego możemy spodziewać się tym razem? Rąbka tajemnicy uchyliła Barbara Kurdej-Szatan, publikując na Instagramie zdjęcie, które wzbudziło emocje fanów.

"M jak miłość". Co wydarzy się po wakacjach?

Na zdjęciu Kurdej-Szatan, serialowa Joasia jest niemal przerażona. Fani produkcji natychmiast rozpoczęli dywagacje w komentarzach, co stanie się po wakacjach. Gwiazda "M jak miłość" zapytała pod zdjęciem z planu:

OMG! Co ona zobaczyła?

Fani niemal chóralnie odpowiedzieli:

Leszka?

W 1593. odcinku "M jak miłość" Joasia odebrała ostatnią wiadomość od Leszka. Po powrocie z Francji próbowała go znaleźć i poszła nawet do niego do domu, lecz ostatecznie nikogo nie zastała. Kobieta zaczęła dzwonić do mężczyzny, pełna nadziei, że czeka na sygnał od niej. Leszek jednak odpowiedział na próbę połączenie wiadomością wideo, na której oficjalnie zerwał z Joasią. W ten sposób dowiedziała się, że Leszek znalazł nową miłość, u boku której ma zamiar o Chodakowskiej zapomnieć...

Joasiu, odsłuchałem twoją wiadomość, przepraszam, że mówię to w takiej formie... Dwa tygodnie temu wyjechałem z Polski. Poznałem kogoś wyjątkowego i postanowiliśmy wynieść się z Europy na jakieś pół roku, wynająć tutaj dom... Ja wiem, że to jest do mnie niepodobne, prawdziwe szaleństwo. Ale prawdziwym szaleństwem było tak naprawdę moje uczucie do ciebie. Żegnaj, życzę ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że może tu uda mi się o tobie zapomnieć.

