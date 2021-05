"Krawcowa z Madrytu". Jak prywatnie wyglądają gwiazdy serialu?

Hiszpański serial "Krawcowa z Madrytu" będzie emitowany od poniedziałku 31 maja na antenie TVP2. Produkcja, która w Hiszpanii odniosła ogromny sukces, ma szansę podbić serca polskich telewidzów. Akcja toczy się podczas hiszpańskiej wojny domowej i tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Kim są odtwórcy głównych ról i jak wyglądają poza historyczną inscenizacją?

REKLAMA

Zobacz wideo "Dom z papieru". Netflix pokazał zapowiedź 5. sezonu [ZWIASTUN]

"Krawcowa z Madrytu". Adriana Ugarte jako Sira Quiroga

'Krawcowa z Madrytu' - hiszpański serial historyczny. fot. Boomerang TV Atresmedia / TVP.

Główna aktorka Adriana Ugarte i odtwórczyni tytułowej roli gra Sirę, krawcową, która tuż przed wybuchem wojny domowej w Hiszpanii wyjeżdża do Maroka ze swoim ukochanym. Tam zostaje porzucona i musi sama odnaleźć się w obcym kraju. W końcu wraca do Madrytu i otwiera niezwykle modne atelier mody, szyjąc stroje dla najbogatszych kobiet. Wplątuje się także w intrygę polityczną, gdy zwraca na siebie uwagę brytyjskiego wywiadu. W serialu aktorka ma długie włosy. Prywatnie, kilka miesięcy temu ścięła je na krótko i wygląda zupełnie inaczej.

Peter Vives jako Marcus Logan

'Krawcowa z Madrytu'. Peter Vives jako Marcus Logan. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Hiszpański aktor Peter Vives wciela się w rolę Marcusa Logana, tajemniczego anglika, który oferuje pomoc tytułowej bohaterce. Staje się jedną z ważniejszych postaci serialu. Na ekranach widzowie zobaczą wątek miłosny z nim w roli głównej. W serialu prezentuje się z lekkim wąsikiem. Prywatnie aktor nosi obecnie brodę.

Hannah New jako Rosalinda Fox

'Krawcowa z Madrytu'. Hannah New jako Rosalinda Fox. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Brytyjska aktorka Hannah New jest odtwórczynią postaci Rosalindy Fox, która odegra duże znaczenie w życiu głównej bohaterki Siry. Będzie próbowała się z nią zaprzyjaźnić. Pełna elegancji Rosalinda odbiega od sportowego stylu, który aktorka preferuje na co dzień. Hannah New znana jest z serialu "Piraci".

Carlos Santos jako Félix Aranda

'Krawcowa z Madrytu'. Carlos Santos jako Félix Aranda. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Carlos Santos wciela się w rolę Felixa Arandy. Hiszpański aktor zagrał w ponad trzydziestu filmach. W "Krawcowej z Madrytu" zagra charyzmatycznego mężczyznę, który namiesza w życiu bohaterów. Jego rola została zapamiętana przez hiszpańskich telewidzów. Prywatnie 43-latek nosi zarost i okulary.

Rubén Cortada jako Ramiro Arribas

Ruben Cortada jako Ramiro Arribas w serialu 'Krawcowa z Madrytu' fot. youtube.com

Elvira Mínguez jako Dolores Quiroga

'Krawcowa z Madrytu'. Elvira Minguez jako Dolores Quiroga. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Elvira Miguez wicela się w rolę matki Siry. W "Krawcowej z Madrytu" będzie silną postacią kobiecą, która przekaże córce fach w ręku, a później zatrudni w swoim zakładzie krawieckim. Czy jednak Sira posłucha jej rad? Silnie związana z matką będzie próbowała ściągnąć ją do siebie, do Maroka. Elvira Miguez jest aktorką filmową i teatralną.

Raúl Arévalo jako Ignacio

'Krawcowa z Madrytu'. Raul Arévalo jako Ignacio. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Raul Arevalo odgrywa rolę Ignacia. Postać młodego mężczyzny telewidzowie poznają już na początku serialu. Jest on pierwszym ukochanym głównej bohaterki Siry. Para będzie miała poważne plany. Elegancki i zawsze ogolony w serialu, prywatnie Raul Arevalo preferuje zarost i bujniejszą czuprynę, co sprawia, że jest nie do poznania.

Tristán Ulloa jako Juan Luis Beigbeder

Tristan Ulloa jest hiszpańskim aktorem, producentem i reżyserem. W serialu "Krawcowa z Madrytu" wciela się w Juana Luisa Beigbedera, który jest jedną z postaci historycznych w całej opowieści i w rzeczywistości odegrał dużą rolę polityczną. Główna bohaterka spotka go na swojej drodze, kiedy podejmie współpracę z wywiadem. W tle będzie widmo drugiej wojny światowej.

Alba Flores jako Jamila

'Krawcowa z Madrytu'. Alba Flores jako Jamila. fot. materiały promocyjne antena3.com, Boomerang TV Atresmedia

Fanów hiszpańskich formatów nie trzeba jej przedstawiać. Alba Flores, znana z seriali "Dom z papieru", czy "Uwięzione", które są hitami Netflixa, w "Krawcowej z Madrytu" wciela się w rolę Jamili. To postać drugoplanowa, jednak z uwagi na talent aktorki, na pewno zostanie zapamiętana. To jedna z nielicznych produkcji kostiumowo-historycznych, w której zagrała.

"Krawcowa z Madrytu" kiedy kolejne odcinki? Ile ich będzie?

Emisja pierwszego odcinka "Krawcowej z Madrytu" odbędzie się w poniedziałek, 31 maja o godzinie 21:50 w TVP2. 17-odcinkowy serial będzie emitowany od poniedziałku do czwartku.