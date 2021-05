Wiadomo już, że Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest z Karolem. Eksperci w programie nie spisali się, bo ani on, ani ona, nie czuli się najlepiej w swoim towarzystwie. Obecnie nie mają kontaktu, prawdopodobnie wkrótce będą już po rozwodzie. Widzowie często w komentarzach twierdzili, że Iga o wiele większe szanse miałaby z Kamilem, który został połączony z Izą.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została sparowana z Karolem. Wydawać by się mogło, że połączenie tak różnych temperamentów może być strzałem w dziesiątkę. On - spokojny, ułożony, ona z kolei towarzyska i rozmowna. Niestety, obydwoje nie czuli się dobrze w swoim towarzystwie. Igę irytował spokój partnera, a on czuł się przytłoczony sugestiami, że brakuje mu energii. Ostatecznie w ostatnim odcinku programu podjęli decyzję o zakończeniu relacji raz na zawsze. Teraz Iga w rozmowie z Party przyznała, co myśli o ewentualnym połączeniu jej z Kamilem.

Wiem, że były takie ankiety i ludzie nas parowali inaczej. Wierzyli, że będę z Kamilem. To pokazuje, jak ludzie odbierają to, co widzą. Moi znajomi, którzy nie wiedzieli, że biorę udział w eksperymencie, też mówili, że motocyklista do mnie pasuje. Oni też to tak odbierali, znając mnie - odpowiedziała.

Iga nie chciała jednoznacznie stwierdzić, że Kamil byłby lepszym kandydatem na męża, ale jej odpowiedź wydaje się wszystko wyjaśniać.

Ja go nie znam, ale jakbym jako widz to oglądała, to też bym się z nim sparowała. Ale nauczyłam się już, że nie warto oceniać tego, co się widzi w telewizji, bo to tylko fragmenty. Być może tak, być może nie.

Wydaje się więc, że Iga również wolałaby być w parze z Kamilem, który jest uznawany za bezproblemowego. Być może to połączenie byłoby bardziej trafione? Tego się, niestety, nie dowiemy, bo Kamil jest obecnie szczęśliwy u boku żony, Izy.