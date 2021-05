Już niebawem finał "Hotelu Paradise". Najnowsza edycja była nieprzewidywalna i pełna emocji. Kto tym razem został wyeliminowany?

Program powoli zmierza do finału. W czwartek mogliśmy oglądać ostatnie w tym sezonie "Rajskie Rozdanie". Prowadząca, Klaudia El Dursi, urozmaiciła rywalizację i zorganizowała wcześniej zawody na plaży. Uczestnicy mieli okazję, by wygrać specjalne przywileje - immunitet i "bezpieczeństwo dla pary".

"Hotel Paradise". Ostatnie "Rajskie Rozdanie"

Bibi i Krzysztof jak zwykle okazali się mocni w konkurencjach sportowych i to oni zapewnili sobie bezpieczeństwo. Reszta do ostatniej chwili nie mogła być pewna, co się wydarzy. Oprócz singielki z programu miała zostać wyeliminowana też jedna z par.

Doszło do spięcia między Basią i Maurycym, który miał okazję usłyszeć, że Baśka obgadywała go za plecami. Ta przekonała się, że Maurycy jest nastawiony na wygraną.

Tylko dwie pary mogły być spokojne podczas Rajskiego Rozdania. Pozostali uczestnicy mieli spakowane walizki na wszelki wypadek. Wybory dziewczyn nikogo nie zaskoczyły. Nie wiadomo było jednak, do kogo podejdzie Ola. Okazało się, że postawiła na faworytów, czyli Basię i Krystiana. Niestety to oznaczało, że sama się wyeliminowała. Ola musiała być na to gotowa, bo wychodziła z uśmiechem i stwierdziła, że "odchodzi z klasą".

"Hotel Paradise". Kogo zobaczymy w finale?

Klaudia El Dursi podkręcała emocje do zenitu. Trzymała uczestników w niepewności do samego końca. Jednak wszyscy odetchnęli z ulgą, bo okazało się, że nikt więcej tego wieczoru nie odpadnie. Zatem wszyscy, poza Olą, znaleźli się w tygodniu finałowym.

O zwycięstwo w trzecim sezonie "Hotelu Paradise" powalczą pary: Krystian i Basia, Simon i Bibi, Marcin i Kara, Maurycy i Sara oraz Krzysztof i Kornelia. Kto jest waszym faworytem? Komu kibicujecie?