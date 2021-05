W programie "Hotel Paradise" nikt nie może czuć się stabilnie. Choć do finałowego tygodnia trafiło aż pięć par, nic jeszcze nie jest przesądzone. Ostatnio z programem pożegnała się Nathalia, jednak wszystko wskazuje na to, że ponownie pojawi się wśród uczestników. I porządnie namiesza, na co nadzieję mają fani. Widzowie nie zostawili suchej nitki na Marcinie, którego Nathalia darzyła uczuciem. Ten związał się z Kariną i para poszła na całość. Zobacz także: "Hotel Paradise". Marcin uprawiał seks z Natalią, teraz to samo robi z Karą. Fani do niej: Nie jest ci głupio?

Nathalia wróci do "Hotelu Paradise"? Są zapowiedzi

Mimo że Nathalia pożegnała się z programem, dodała wpis, który świadczy o tym, że widzowie jeszcze zobaczą ją na ekranie.

Coś się kończy, a coś się zaczyna... No i kochani, jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa w programie - napisała na Instagramie.

Fani są pewni, że produkcja szykuje wielki powrót Nathalii tuż przed finałem. Mają nadzieję, że rozprawi się z Marcinem. Nie szczędzą wobec niego ostrych słów.

Obyś wróciła i utarła nosa Marcinowi.

Zrób zadymę. Wywal Marcina.

Mam nadzieję, że wrócisz i powiesz mu jaki z niego dupek i niedojrzały dzieciak. Nie był Ciebie wart. Zasługujesz na prawdziwego faceta, a nie emocjonalnego dzieciaka, który dy*a wszystko, co się rusza.

Marcin z Karą nie dorastają tobie do pięt.

Ale będzie numer. Co zrobi Marcin? - piszą fani na profilu Nathalii.

Była uczestniczka wyznała, że trudno jej jest oglądać odcinki, w których Marcin i Kara okazują sobie czułość.

Marcin rozpoczął nową relację, nie kończąc poprzedniej. Smutno mi się to ogląda, pomimo że już dawno o tym wiedziałam. Znacznie gorzej się ogląda, niż tylko słyszy. Poza tym sposób, w jaki do niej mówi, jego gesty i słowa - to wszystko brzmi dla mnie znajomo. Nie szanuję takiego zachowania, jest mi źle z tego powodu i po prostu przykro - napisała Nathalia na Instagramie.

Z kolei Marcin w ostatnim odcinku przestraszył się ewentualnego powrotu jego "byłej".

Strasznie się bałem, że Nathalia wróci. Gdybym miał wybierać między nią a Karą, chyba wolałbym sam odpaść. Wiem, że Natalka będzie się czuła bardzo źle, ale nigdy nie myślałem o niej w kategorii związku - powiedział Marcin w ostatnim odcinku.

Jak myślicie, Nathalia powinna wrócić? Dojdzie do konfrontacji?