"One Night Squad". Już w piątek 28 maja czeka nas premiera nowego reality show w serwisie Player.pl. Dziesiątka celebrytów zaproszonych do programu przejdzie niezłą szkołę przetrwania na Zanzibarze. Czy poradzą sobie w trudnych warunkach? Dowiemy się już wkrótce. Poznajmy uczestników "One Night Squad".

"One Night Squad" to nowy reality show stacji TVN. Jednak bohaterów programu znamy już doskonale. To celebryci, którzy zdobyli popularność dzięki udziałowi w takich programach jak: "Big Brother", "Hotel Paradise", "Love Island. Wyspa miłości", "Ex na plaży", "Warsaw Shore" oraz "Top Model".

"One Night Squad" - lista uczestników

Ekipę "One Night Squad" tworzą:

Anastasiya Yandaltsava

Beata Ata Postek

Ania Adamczyk

Ada Śledź

Madzia Wójcik

Łukasz Karpiński

Mikołaj Jędruszczak

Damian Stifler Zduńczyk

Piotr "Pedro" Polak

Michał Baryza.

Już wkrótce zobaczymy ich zmagania na Zanzibarze. Tymczasem przypomnijmy, co wiemy o tej dziesiątce.

"One Night Squad" - kim jest Anastasiya Yandaltsava?

Anastasiya Yandaltsava to bohaterka "Warsaw Shore". Występowała również w "Ex na plaży", a nawet w "Top Model". Pochodząca z Białorusi Anastasiya znana jest z mocnego charakteru. W "Warsaw Shore" najczęściej dochodziło do spięć i trudnych sytuacji z jej udziałem. Jest wizażystką i zna aż sześć języków, które szlifowała na studiach lingwistycznych. W swoich mediach społecznościowych często publikuje zdjęcia z rajskich plaż. Wygląda na to, że dobrze odnajdzie się w "One Night Squad".

"One Night Squad" - kim jest Beata Ata Postek?

Beata Ata Postek to zwyciężczyni drugiej edycji "Hotelu Paradise". Wcześniej mogliśmy oglądać jej występy w programie "Klinika bez tajemnic", w którym poddała się operacji powiększenia biustu. Bratem Aty Postek jest znany fryzjer, Piotr Postek. Celebrytka lubi występy przed kamerami i choć zdradziła, że w "One Night Squad" dużo płakała, to znając jej zmagania w "Hotelu Paradise 2", wierzymy, że poradzi sobie świetnie.

"One Night Squad" - kim jest Ania Adamczyk?

Ania Adamczyk to również uczestniczka drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Głośno było o jej operacji plastycznej nosa. Choć nie wygrała programu, to zyskała sympatię widzów. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 150 tys. osób. Jak przyznała, "One Night Squad" pozwolił jej odkryć drugie oblicze. Ania sama nie wiedziała, jak bardzo potrafi być odważna i zdeterminowana. Czy widzowie to zobaczą w show? Wkrótce się przekonamy.

"One Night Squad" - kim jest Ada Śledź?

Ada Śledź wystąpiła w "Hotelu Paradise". Zajmuje się modelingiem, więc znamy jej twarz z bilbordów i katalogów. Ada marzy o karierze w show biznesie. Widzom dała się poznać nie tylko w "Hotelu Paradise", ale też w programie "Apetyt na miłość". Choć brała udział w kilku randkowych show, to do tej pory nie znalazła partnera. Może udział w "One Night Squad" to zmieni?

"One Night Squad" - kim jest Magda Wójcik?

Magda Wójcik to zwyciężczyni pierwszej edycji reaktywowanego po latach "Big Brothera" Jest osobą oryginalną i barwną. Pamiętamy ją z bardzo charakterystycznego styl ubierania, bo jak sama przyznaje, moda to jej największa pasja. Madzia związana była przez jakiś czas z Olehem, kolegą z programu. Ich relacja nie wytrzymała jednak próby czasu. W programie "Big Brother" od razu zyskała sympatię widzów. Czy w "One Night Squad" widzowie pokochają Madzię?

"One Night Squad" - kim jest Łukasz Karpiński?

Łukasz Karpiński brał udział w "Hotelu Paradise" oraz w programie "Take me out - umów się ze mną". Choć nie udało mu się wygrać, to jednak nie może narzekać na brak popularności. Na samym Instagramie śledzi go już prawie 100 tys. obserwujących. Łukasz jest trenerem personalnym. Intensywnie trenuje i jest na odpowiedniej diecie, dzięki czemu może pochwalić się wspaniałą sylwetką. Miejmy nadzieję, że treningi pomogą mu w survivalowych zmaganiach w "One Night Squad".

"One Night Squad" - kim jest Mikołaj Jędruszczak?

Mikołaj Jędruszczak to zwycięzca programu "Love Island - Wyspa Miłość". Dzięki wygranej mogliśmy go oglądać również w "Tańcu z gwiazdami".

Mikołaj jest zawodowym tenisistą, 37-krotnym medalistą oraz 13-krotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. W "One Night Squad" raczej nie zobaczymy go na korcie, ale na pewno nie zabraknie okazji, by Mikołaj mógł się popisać swoją wysportowaną sylwetką.

"One Night Squad" - kim jest Damian Stifler Zduńczyk?

Damian Stifler Zduńczyk to chyba najbardziej kontrowersyjny uczestnik "One Night Squad". Znamy go z 11 edycji programu "Warsaw Shore". Niedawno napisał książkę o walce z uzależnieniem od narkotyków. Na swoim koncie ma też walkę w oktagonie z Popkiem podczas gali Fame MMA. Stifler jest rozpoznawalny, dzięki swym licznym tatuażom. Czym zaskoczy widzów "One Night Squad"?

"One Night Squad" - kim jest Piotr Pedro Polak?

Piotr Pedro Zduńczyk to również uczestnik "Warsaw Shore", ale znany jest także z show "Ex na plaży". Był jednym z najbardziej imprezowych bohaterów "WS".

Obecnie Piotr jest influencerem i ambasadorem marek w mediach społecznościowych. Jak zapowiedział "One Night Squad", to jego wieli powrót na ekrany. Czy będzie miał okazję imprezować na Zanzibarze?

"One Night Squad" - kim jest Michał Baryza?

Michał Baryza znany jest widzom z drugiej edycji programu "Top Model", w którym zajął drugie miejsce. Można go było zobaczyć też w programie "Ninja Warrior Polska". Występował w sesjach dla magazynów, takich jak: „Gentelman", „Joy" i „EksMagazyn". Michał Baryza z powodów zdrowotnych zniknął na jakiś czas z show-biznesu. Czy "One Night Squad" będzie dla Michała okazją do powrotu w wielkim stylu? Przekonamy się wkrótce.

"One Night Squad" kim jest prowadząca Aleksandra Sworo Sworowska?

"One Night Squad" będzie prowadziła Aleksandra Sworowska. Znamy ją z "Hotelu Paradise", gdzie zajmowała się zakulisową reporterką. Dobrze jest też znana słuchaczom newonce.radio. Jak sprawdzi się w roli gospodyni "One Night Squad"?

"One Night Squad" - premiera już w piątek

Premiera 10-odcinkowej serii "One night squad" odbędzie się już 28 maja w serwisie Player.pl. Reality show będzie można oglądać również na antenie TVN7.

Trzymamy kciuki za ekipę "One Night Squad". Jesteście ciekawi, jak sobie poradzi ekipa?