Powrót Oli do "Hotelu Paradise" wywołał sporo kontrowersji. Uczestniczka została przywrócona na wyspę niespodziewanie i dostała złoty immunitet. Mogła rozbić jedną z par i zająć miejsce dziewczyny, która pojedzie do domu. Ola zdecydowała, że wyrzuci z programu Bibi, która od początku była w parze z Simonem. Po jakimś czasie para wręcz zakochała się w sobie i była typowana jako jedni z pewniaków w awansie do finału. Teraz wszystko stanęło na głowie: Bibi musiała opuścić ukochanego, a internautom nie spodobało się zagranie Oli.

"Hotel Paradise". Ola wkracza do gry i robi rewolucję. Fani w szoku

Ola po emisji odcinka swój powrót obwieściła na Instagramie.

Niektórzy z Was się doczekali. Wchodzę ja! Wasz czarny charakter "Hotelu Paradise" - napisała na swoim profilu.

Internauci krytykują Olę za zachowanie podczas rajskiego rozdania. Wywołała skrajne emocje wśród fanów programu, którzy sami przyznają, że rzeczywiście jest "czarnym charakterem". Jednocześnie nie darzą uczestniczki sympatią. W komentarzach na Instagramie nie zostawili na niej suchej nitki.

Najgorsza decyzja produkcji w tym sezonie.

Boże, jak można być tak okrutnym...

Knułaś, kłamałaś i zdziwiona byłaś, że odpadłaś? Gdybyś miała jakieś zasady, to takiej silnej pary byś nie rozbiła. Nawet Kamil pokazał klasę. Tobie jej brak całkowicie.

Najgorszy powrót w historii programu - oceniają fani.

Ja mam nadzieję, że oni was reżyserują i każą wam tak robić... Bo jak działacie sami z siebie, to dno dna.

Rozwaliłaś najbardziej szczerą parę programu. Żal" - piszą internauci na Instagramie.

A jak wy oceniacie decyzję Oli? Dobrze zrobiła?

