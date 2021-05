"M jak miłość". Dramat w związku Lilki i Mateusza. Mężczyzna szarpnie się na życie

Kultowy już serial "M jak miłość" od lat funduje widzom miłosne wzloty i upadki głównych bohaterów. Przed nami 1594. odcinek, w którym nie zabraknie prawdziwych dramatów. Już w poniedziałek 31 maja fani serialu dowiedzą się, co dalej ze związkiem Mateusza (Krystian Domagała) i Lilki (Monika Mielnicka). Od pewnego czasu nie układało się miedzy nimi. Lilka dopuściła się zdrady, co bardzo wpłynęło na zachowanie Mateusza. Żona zraniła go swoim czynem i złamała mu serce.

"M jak miłość". Dramat w związku Mateusza i Lilki

Mateusz z powodu złamanego serca uda się samotnie nad rzekę. Tam dręczony mieszanymi uczuciami do niewiernej żony, w przypływie wściekłości wyrzuci obrączkę do wody. Pierścionek ten miał symbolizować miłość pomiędzy nim a Lilką na dobre i na złe, co w rzeczywistości nie sprawdziło się. Załamany Mateusz w akcie desperacji postanowi targnąć się na własne życie. Wie, że jego związek z żoną skończył się, a Lilka do niego nie wróci, przez co stracił nadzieję na prawdziwą miłość i to, że jeszcze kiedyś będzie szczęśliwy. W rozpaczy postanowi skończyć ze swoim życiem.

Czy ktoś go powstrzyma przed tak dramatyczną decyzją i udowodni mu, że potrzebuje czasu, by wyleczyć złamane serce? Jak rozwinie się relacja Lilki i jej kochanka? Z pewnością dowiemy się już w najbliższy poniedziałek.

Serial "M jak miłość" na antenie TVP emitowany jest od 21 lat. Przez lata zgromadził przed telewizorami pokaźną liczbę fanów, którzy obserwowali rodzinne dramaty, sukcesy czy intrygi a przede wszystkim miłosne perypetie Mostowiaków i nie tylko.

Nowe odcinki emitowane są na antenie TVP 2 w każdy poniedziałek i wtorek o godz. 20:55.