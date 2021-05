Taneczny program "You can dance" jeszcze w tym roku powróci na ekrany telewizorów. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, format został przejęty przez TVP. Teraz Telewizja Polska chce nieco zmodyfikować program i wprowadzić w nim znaczące zmiany. Taneczne castingi mają ruszyć już w czerwcu i odbędą się w: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku i Lublinie.

"You can dance" w TVP w nowej odsłonie. Co się zmieni?

Zmiany będą bardzo duże. Począwszy od nazwy, po regulamin uczestnictwa. Podczas emisji w TVN program nosił nazwę "You can dance - po prostu tańcz". Teraz będzie się nazywał "You can dance - nowa generacja". Jednak największa zmiana dotyczy wieku uczestników. Okazuje się, że program będzie skierowany do dzieci, a nie tak jak kiedyś - tancerzy od 16. roku życia. Obecnie wziąć udział w castingach mogą dzieci w wieku 8-13 lat. Widać więc, że Telewizja Polska, po sukcesie programu "The Voice Kids", stawia na więcej młodych uczestników na ekranie. Nagroda dla zwycięzcy, czyli najlepiej tańczącego dziecka w Polsce, będzie na tym samym poziomie co przed laty. Tancerz, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 100 tysięcy złotych.

Nagrania mają być realizowane od końca września do listopada 2021 roku. Program powinien zostać wyemitowany na jesieni. Nie jest jeszcze pewne, kto zasiądzie w jury, jednak od dłuższego czasu jako pewnik wymienia się Agustina Eggurolę oraz Idę Nowakowską, którzy już współpracują z TVP przy programie "Dance Dance Dance". Pierwszy casting odbędzie się już 9 czerwca. Każdy z nich potrwa dwa dni i będzie składał się z dwóch części. W pierwszy dzień odbędzie się precasting, w drugi - casting jurorski dla tych, którzy się zakwalifikują. Poniżej zamieszczamy daty i miejsca wszystkich castingów do programu.

9 czerwca - Szczecin, Teatr Lalek Pleciuga, pl. Teatralny 1

12 czerwca - Gdańsk, Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

17 czerwca - Katowice, Teatr Śląski, Rynek 10

20 czerwca - Wrocław, Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

23 czerwca - Lublin, Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1

29 czerwca - Warszawa, Teatr Polski, ul. K. Karasia 2