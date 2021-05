Tegoroczny konkurs Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie. Rafał Brzozowski z piosenką "The ride" trafił do drugiej grupy półfinalistów. Wystąpi w czwartek 20 maja. Każdorazowo transmisję na żywo można oglądać na antenie TVP1. Zasady głosowania zostają niezmienne od lat. Zgodnie z nimi mieszkańcy Polski nie mogą zagłosować na swojego reprezentanta. Natomiast wyjątek stanowią Polacy za granicą.

Eurowizja 2021. Jak głosować na Rafała Brzozowskiego?

Mimo że rodacy mieszkający w Polsce nie mogą oddać głosu na piosenkę swojego reprezentanta, wesprzeć Rafała Brzozowskiego mogą wszyscy Polacy mieszkający lub przebywający za granicą. Głosowanie zostanie uruchomione po występach półfinałowych. Piosenka "The Ride" otrzymała numer 06. W czwartek, 20 maja Polacy za granicą mogą oddać głos wysyłając sms o treści "06" pod numer przypisany do danego kraju, w którym przebywają. Lista numerów przypisanych do konkretnych państw dostępna jest na oficjalnej stronie Eurowizji.

Z kolei w Polsce można głosować, wysyłając sms pod numer 73555, w treści wpisując numer swojego faworyta, od 01 do 26 - nie może być to jednak piosenka Rafała Brzozowskiego (wysłane na nią głosy będą nieważne).

Do finału, który odbędzie się w sobotę 22 maja, zakwalifikuje się dziesięć państw, których reprezentanci zdobędą największą liczbę punktów od jurorów i telewidzów.

Wszystkie transmisje Eurowizji 2021:

18 maja, godz. 21:00 - półfinał

20 maja, godz. 21:00 - półfinał cz. II

22 maja, godz. 21:00 - finał