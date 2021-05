Konkurs piosenki Eurowizji 2021 zostanie podzielony na kilka etapów. Pierwsza część półfinałów odbędzie się we wtorek 18 maja. Tak jak w poprzednich latach transmisja na żywo odbędzie się na antenie TVP1. Początek o godzinie 21:00.

Eurowizja 2021. Kto i w jakiej kolejności wystąpi w pierwszym półfinale?

W ubiegłym roku konkurs nie odbył się przez pandemię. Teraz organizatorzy zadbali o to, by Eurowizja powróciła ze znaną wszystkim pompą. Polskę reprezentować będzie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Niestety, piosenkarz i jego ekipa nie mogli wziąć udziału w imprezie otwierającej Eurowizję (tzw. "turkusowym dywanie") ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednej z osób w zespole. Testy mają być powtórzone i wszystko wskazuje na to, że występ dojdzie do skutku.

Naszego reprezentanta zobaczymy w drugiej turze półfinałów, w czwartek 20 maja.

Natomiast we wtorek 18 maja zobaczymy i usłyszymy na scenie 16 piosenek w następującej kolejności:

1. Litwa - The Roop - "Discoteque"

2. Słowenia - Ana Soklic - "Amen"

3. Rosja - Manizha - "Russian Woman"

4. Szwecja - Tusse - "Voices"

5. Australia - Montaigne - "Technicolour"

6. Północna Macedonia - Vasil - "Here I Stand"

7. Irlandia - Lesley Roy - "MAPS"

8. Cypr - Elena Tsagrinou - "El Diablo"

9. Norwegia - TIX - "Fallen Agnel"

10. Chorwacja - Albina - "Tick-Tock"

11. Belgia - Hooverphonic - "The Wrong Place"

12. Izrael - Eden Alene - "Set Me Free"

13. Rumunia - ROXEN - "Amnesia"

14. Azerbejdżan - Efendi - "Mata Hari"

15. Ukraina - Go_A - "Shum"

16. Malta - Destiny - "Je Me Casse"

Emisja pierwszego półfinału Eurowizji - 18 maja o godz. 21:00 w TVP1.