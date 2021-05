"Dance Dance Dance". Znamy zwycięzców trzeciej edycji show. Rywalizacja była zacięta do ostatniej chwili

Za nami wielki finał trzeciej edycji "Dance Dance Dance". Ta seria była wyjątkowa i pełna zmian. Produkcja programu zdecydowała się odświeżyć jury. Tym razem poczynania taneczne gwiazd oceniali Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Joanna Jędrzejczyk. Zmieniono również prowadzących na Małgorzatę Tomaszewską oraz Aleksandra Sikorę. Do finału dostały się dwie pary: Roksana Węgiel z przyjaciółką oraz Anna Matysiak ze Stanisławem Karpielem-Bułecką.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dance Dance Dance". Wypadek na planie, Roksana Węgiel znokautowała przyjaciółkę

Finał "Dance Dance Dance". Wiemy, kto wygrał

Podczas poprzednich odcinków uczestnicy byli oceniali jedynie przez jury. W finale ostateczny głos oddano widzom i to właśnie dzięki nim po zwycięstwo sięgnęły Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Dziewczyny radziły sobie świetnie od samego początku, a co zresztą było widać po ocenach jurorów. Zarówno Roksana, jak i konkurująca z nią Anna Matysiak wykonały choreografie do piosenek Michaela Jacksona. Mimo że obie poradziły sobie świetnie, to Roksana wypadła lepiej zdaniem widzów.

Oprócz solówek Anny Matysiak i Roksany Węgiel mogliśmy zobaczyć występy ich tanecznych partnerów. Oliwia Górniak zatańczyła do przeboju "Le Freak", a Anna Matysiak do hitu Ricky’ego Martina "Livin' la Vida Loca".

Eurowizja 2021. Członek polskiej delegacji ma koronawirusa

Oprócz solówek widzowie mogli zobaczyć też występy w duecie. Roxie i Oliwia zatańczyły do piosenki "4 Minutes" Madonny i Justina Timberlake'a oraz przypomniały układ z hitu "Intoxicated" Martina Solveiga & GTA, które wykonały w pierwszym odcinku programu. Anna i Stanisław zatańczyli układ do piosenki "America" z kultowego musicalu "West Side Story", a także swoją choreografię z trzeciego odcinka do przeboju "These Boots Are Made for Walkin'" Nancy Sinatry.

Jesteście zaskoczeni werdyktem?

Sebastian Karpiel-Bułecka świętował urodziny. Lewandowska: Ty nadal taki młody

ZOBACZ TEŻ: Reporter ujawnia szczegóły rozmowy wdowy po Krzysztofie Krawczyku z jego synem. "Tam są wszystkie techniki manipulacji"