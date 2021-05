Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania "Hotel Paradise" opuściły Luiza i Justyna. Tymczasem Kornelia, która jest w parze z Krzyśkiem, doszła do wniosku, że to ona powinna była odpaść. O swoich obawach opowiedziała Sarze, dodając, że na ten moment jej relacje z uczestnikiem wcale nie są najlepsze. Było to dla niej o tyle zaskakujące, iż - jak sama stwierdziła - wcześniej dostrzegała ze strony Krzyśka zainteresowanie jej osobą.

REKLAMA

"Hotel Paradise". Jedna z singielek zdobyła immunitet i podjęła trudną decyzję. Kto odpadł?

Zobacz wideo Marietta z Hotel Paradise mówi o swojej diecie

Relacja Krzyśka i Kornelii zawisła na włosku. Uczestniczka żałowała, że to nie ona odpadła podczas Rajskiego Rozdania

Na konfrontację pomiędzy Kornelią i Krzyśkiem nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia podczas pobytu w willi uczestniczka zarzuciła partnerowi, że ten gra na kilka frontów.

Dowiedziałam się że na przykład ty Justynie dawałeś sygnały, że ona do ciebie podeszła... No i też to, że ty w tym programie zmieniałeś sobie pary. Troszkę tak skakałeś sobie z kwiatka na kwiatek, a ze mną była taka sama sytuacja - powiedziała Kornelia.

Krzysiek natychmiast zaprzeczył, że cokolwiek łączyło go z Justyną.

Od razu mówiłem Justynie, że jak ona do mnie podejdzie, to wybieram ciebie i to Justyna namieszała - stwierdził.

"Hotel Paradise". Kornelia całuje Krzyśka, a Justyna ma pretensje. "Gościu, byłeś nieszczery!"

Niestety, wyjaśnienia Krzyśka na niewiele się zdały, ponieważ Kornelia nie chciała uwierzyć, że partner jest wobec niej szczery. Dlatego, gdy w wyniku wygranego zadania uczestnik otrzymał możliwość wyeliminowania jednej z dziewczyn, Kornelia natychmiast uznała, że to na pewno ona opuści "Hotel Paradise". Chociaż kryzys pomiędzy tym dwojgiem oficjalnie został zażegnany, Kornelia nadal nie może być pewna decyzji Krzyśka, bowiem nie zdradził on, której z uczestniczek będzie chciał się pozbyć.