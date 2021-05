Klaudia El Dursi przygotowała dla jednej z uczestniczek "Hotelu Paradise" niespodziankę. Trzy singielki: Justyna, Kornelia oraz Sara miały okazję, by powalczyć o immunitet i tym samym zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas Rajskiego Rozdania.

Ta z was, która przebiegnie tor jako pierwsza, zdobywa immunitet na najbliższym Rajskim Rozdaniu - oznajmiła prowadząca show.

Która z dziewczyn wygrała i jakie były tego konsekwencje?

Immunitet zmienił rozkład sił w "Hotelu Paradise"

Widzowie emitowanego na TVN7 reality show śledzili sportową rywalizację trzech uczestniczek, które musiały w jak najkrótszym czasie pokonać tor przeszkód. Konkurencję tę wygrała... Sara!

Z jednej strony się cieszę, że wygrałam, z drugiej strony wcale to nie jest łatwe, więc nie wiem, co zrobię i nie myślę o tym. Później będę się zastanawiać - skomentowała zwyciężczyni.

Uczestniczka po dłuższym namyśle stwierdziła, że nie chce rozbijać żadnej mocnej pary. Stanęła więc przed wyborem: Krzysztof (związany z Kornelią) vs. Maurycy (solidaryzujący się z Luizą). Choć serce podpowiadało jej, by sparować się z Krzyśkiem, z którym złapała świetny kontakt już od samego początku programu, zdecydowała, że chce dać Kornelii szansę na pozostanie w grze. Sara, by być fair w stosunku do Luizy, uprzedziła ją, że zamierza stanąć na Rajskim Rozdaniu za Maurycym.

Chcę być w stosunku do Ciebie fair. Uważam, że Kornelka była tutaj bardzo krótko w programie i ma teraz możliwość, żeby mieć drugą szansę i dam jej tę możliwość, co nie zmienia faktu, że gdybym działała trochę inaczej, to też bym się zastanawiała, czy nie podejść do Krzyśka - tłumaczyła koleżance.

"Hotel Paradise". Kornelia całuje Krzyśka, a Justyna ma pretensje. "Gościu, byłeś nieszczery!"

O swojej decyzji poinformowała również Maurycego.

No lipa generalnie. Jakbym miała brać pod uwagę kogoś, z kim się tutaj najlepiej dogadywałam na samym początku, to pewnie bym podeszła do Krzyśka. I wtedy byłoby tak, jakbym chciała, żeby było, tylko wtedy odpadłaby Kornelia - wyjaśniła.

Plany Sary pokrzyżowała jednak Justyna, która oznajmiła jej, że podejdzie na Rajskim Rozdaniu do Krzyśka i mężczyzna prawdopodobnie wybierze ją a nie Kornelię.

Ja teraz byłabym bardzo wkurzona, jakby się okazało, że ja podchodzę do Mauro, odpada Luizka, a Kornelka i tak na przykład by odpadła, bo ty podejdziesz do Krzyśka - zareagowała z przejęciem zdobywczyni immunitetu.

Wyznanie Justyny sprawiło, że Sara zaczęła zastanawiać się, czy jej decyzja o podejściu do Maurycego jest słuszna. Za kim ostatecznie stanęła na Rajskim Rozdaniu i tym samym zablokowała jego partnerce możliwość sparowania się z nim?

Finalnie z programem pożegnały się Luiza i Justyna.

