Dorota Szelągowska ruszyła w trasę z drugim sezonem "Totalnych remontów Szelągowskiej". W ostatnim odcinku widzowie zobaczyli, jak dekoratorka wnętrz razem ze swoimi współpracownikami odmienili mieszkanie wolontariuszce o wielkim sercu. Tym razem córka Katarzyny Grocholi postanowiła pomóc pani Izie, która jest sołtysem wsi Czachówek na Mazowszu.

Szelągowska wyremontowała mieszkanie wolontariuszce. Wyszło bajecznie

"Totalne remonty Szelągowskiej". Spektakularna przemiana poddasza

W "Totalnych remontach Szelągowskiej" ekipa stacji TVN na czele z Dorotą Szelągowską remontują mieszkania osobom, które na co dzień zapominają o sobie, ale pomagają innym. I tak w czwartym odcinku drugiej odsłony formatu widzowie poznali panią Izę, jej męża i dwie córki z poprzedniego związku. Rodzina mieszka na poddaszu w domu rodzinnym pani Izy. Kobieta kiedyś mieszkała w Warszawie, ale życie potoczyło się tak, że musiała wrócić do wsi Czachówek na Mazowszu. Pani Iza została sołtysem wsi i pomaga lokalnej społeczności - organizuje zbiórki dla potrzebujących, wzorowo wykonuje swoją pracę, starając się o kolejne dotacje na rozwój wsi. Sama zajmuje piętro domu, który dzieli z babcią. Piętro to jest poddaszem, przez co jest ciemne i mało ustawne. Dorota Szelągowska postanowiła jednak temu zaradzić. Zobaczcie, jak odmieniła tę przestrzeń.

Salon zaprojektowany przez dekoratorkę jest piękny. Największą uwagę zwraca jednak łazienka - nie zabrakło to lustra w ozdobnej ramie w kolorze złota, pięknych kafelków i drewnianych blatów. Uroczo prezentuje się też pokój dziewczynek.