Kuba Wojewódzki na swojej kanapie gościł już wiele gwiazd i polityków. Teraz w show pojawił się Lech Wałęsa. Prezydent niedawno przeszedł operację serca. Wywiad u Wojewódzkiego był jednym z pierwszych wystąpień polityka od czasu wyjścia ze szpitala.

Lech Wałęsa zdradził, jak się czuje po operacji serca. Jest gotowy na wszystko

Lech Wałęsa u Kuby Wojewódzkiego

Dla fanów programu "Kuba Wojewódzki" prawdomównie sporym zaskoczeniem było, że na kanapie samozwańczego króla TVN-u zasiadł Lech Wałęsa. Polityk pojawił się w studiu w swetrze ze swoim ulubionym motywem - napisem "Konstytucja". Czego dotyczyła rozmowa? Panowie poruszyli bardzo wiele tematów. Kuba Wojewódzki odniósł się do informacji, że Lech Wałęsa szuka pracy. Zapytał prezydenta, czy jego ogłoszenie, które znalazło się w mediach społecznościach to żart.

Do tego czasu najważniejsze były dla mnie polityka, pieniądze. Te pieniądze do mnie same przychodziły. Teraz moja sytuacja jest gorsza i zaczyna mi brakować, dlatego potrzebuję trochę dorobić – powiedział Wałęsa.

Prezydent wrócił wspomnieniami do lat młodości, kiedy pracował jako elektryk. Uznał, że wciąż jest niezły w swoim zawodzie. Prowadzący program dopytywał, czy Wałęsę interesują jedynie stanowiska kierownicze.

To, albo nic - przyznał Lech Wałęsa.

Czyli jest pan z zawodu dyrektorem?

Były prezydent przyznał, że tak. Uderzał też w obecny rząd i Donalda Trumpa. Mówił wiele o sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Diagnoza PiS-u i Trumpa jest właściwa, tylko leczenie nie jest odpowiednie.(…) Dobra diagnoza, tylko złe leczenie - powiedział były prezydent.

Poza dyskusją polityczno-historyczną Kuba Wojewódzki wypytywał także o życie prywatne Lecha Wałęsy. Prowadzący zapytał, czy za sukcesem prezydenta stoi Danuta Wałęsa.

Nie wyobrażam sobie, gdybym miał inną żonę. Byliśmy wychowani prosto. Każdy robił swoje, bez uzgodnień. Mogłem sobie pozwolić na różne rzeczy, ale musiałem pamiętać, żeby miała z czego żyć - opowiadał u Kuby Wojewódzkiego.

Dodał także, jak obecnie wyglądają jego relacje z żoną.

Jak były dzieci, to były problemy z dziećmi, wszystko pięknie, wspaniała rodzina. Odkąd nie ma dzieci, to szukamy zaczepki. Kłócimy się raczej - powiedział były prezydent.

Lech Wałęsa nagrywa także filmiki, które dodaje w mediach społecznościowych. Podczas nagrywania jednego z wideo, w pokoju pojawiła się jego żona, wtrącając: "Rodziną się kurde zajmij!". Były prezydent szybko usunął nagranie. Opowiedział także o tym, że uciekło mu dzieciństwo jego dzieci. Zajmując się polityką, stracił z oczu to, co najważniejsze. Przyznał, że ominęło go dorastanie latorośli. Dlatego obecnie jego relacje z dorosłymi dziećmi nie są najlepsze.