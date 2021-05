Na antenie TVN możemy aktualnie oglądać dziewiąty sezon "Milionerów". W 456. odcinku pytania sprawiły problemy już na początku rozgrywki. Najszybsza z dziesięciu kandydatów do gry okazała się Joanna Sobolewska z Warszawy. Poprawnie odpowiedziała na pytanie startowe i zostawiła w tyle pozostałą dziewiątkę. Uczestniczka szybko jednak zakończyła grę. Kłopotliwe okazały się pytania z historii i geografii.

"Milionerzy". Uczestniczka odpadła po pierwszych pytaniach

Pani Joanna zaczęła grę z uśmiechem i wydawało się, że idzie jej dobrze. Jednak drugie pytanie - za tysiąc złotych okazało się trudne.

W 1950 roku gazety donosiły, że za sprawą amerykańskich imperialistów polskie plaże zaroiły się od:

A: nudystów

B: bikiniarzy

C: parzących meduz

D: stonek

Uczestniczka wykorzystała dwa koła ratunkowe. Najpierw poprosiła o pomoc publiczność. Niestety niewiele to pomogło. Wśród głosujących osób zdania były tak podzielone, że pani Joanna zdecydowała się jeszcze na koło pół na pół. Po wyeliminowaniu dwóch błędnych odpowiedzi zostały do wyboru meduzy i stonki. Udało się odpowiedzieć poprawnie, bo uczestniczka wybrała odpowiedź D. stonek. Jednak następne pytanie za dwa tysiące złotych również nie należało do najłatwiejszych. Była to nieoczywista zagadka z geografii.

Gdzie jest najwięcej miejscowości o nazwie Berlin?

A: w Niemczech

B: w Stanach Zjednoczonych

C: w Polsce

D: na Litwie

Uczestniczka postanowiła zaryzykować i nie wzięła koła ratunkowego. Pozostał jej wówczas telefon do przyjaciela.

Wydaje mi się, że w Niemczech, bo Stany Zjednoczone i Polska wydają mi się mało prawdopodobne - powiedziała pani Joanna.

Postawiła na odpowiedź A. Jednak okazało się, że mimo skojarzenia z Niemcami, nie jest to dobry trop. Okazało się, że poprawną odpowiedzią są Stany Zjednoczone. W USA jest aż kilkanaście miejscowości o nazwie Berlin.