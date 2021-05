Wielka wpadka w "Familiadzie". Spójrzcie na tablicę. Produkcja się nie popisała

"Familiada" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych. Od 1994 roku jest emitowana na antenie TVP2, a jej prowadzącym od samego początku jest Karol Strasburger, który słynie z osobliwego poczucia humoru. Wiele odpowiedzi uczestników przeszło do historii, są cytowane w języku codziennym. Za to w ostatnim czasie to produkcja zalicza więcej wpadek. Tak było w miniony weekend.

"Familiada". Produkcja zaliczyła wpadkę

W odcinku wyemitowanym 10 maja zmierzyły się dwie drużyny: Gwiazdy TVP oraz Miedziowi. Jedno z pytań brzmiało:

Podaj przykład rudy metalu - przeczytał Karol Strasburger.

"Familiada". Zabawna odpowiedź na pytanie. Robert Lewandowski by się uśmiał

Jako pierwszy zgłosił się przedstawiciel drużyny Miedziowych. "Miedzi" - odpowiedział. Ta propozycja okazała się poprawna, ale znalazła się na drugiej pozycji. Dlatego szansę dostała także Katarzyna Cichopek, która stanęła naprzeciwko niego:

Jest ruda złota? - zapytała nieśmiało.

Okazało się, że nie ma takiej odpowiedzi, dlatego szanse na zdobycie punktów otrzymali Miedziowi. Przyjęli wyzwanie, więc Karol Strasburger udał się w ich stronę. Kiedy podszedł do zawodnika, na tablicy była zaledwie jedna odpowiedź. Jednak podczas rozmowy mogliśmy zobaczyć wpadkę produkcji. Początkowo wszystko było w porządku, jednak podczas późniejszych ujęć pokazano tablicę, która była już całkowicie zapełniona i mogliśmy zobaczyć wszystkie odpowiedzi. Po zakończeniu rozmowy z uczestnikiem znowu widniała tylko jedna propozycja.

Wpadka w 'Familiadzie' Screen z YouTube.com/ Krigor

Jak wspomnieliśmy, to kolejna wpadka produkcji. Jakiś czas temu widzów zaskoczyło to, że uczestnicy zdobyli za pytanie aż 116 punktów. Komputer musiał źle zsumować, ponieważ odpowiedzi udziela 100 ankietowanych.

"Familiada". Na tablicy pojawił się absurdalny błąd. Fani oburzeni

