W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" najwięcej nieporozumień dotychczas było widać w dwóch związkach: Igi i Karola oraz Laury i Maćka. Teraz przyszła pora także na Izę i Kamila.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza popłakała się przez Kamila

Wydawało się, że Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świetnie się uzupełniają. Okazało się jednak, że pewne zachowania chłopaka w towarzystwie sprawiły przykrość jego żonie. Najpierw poszło o to, że nie zauważył starań Izy, gdy ta posprzątała mu mieszkanie.

Nie do końca byłam zadowolona z jego reakcji. Wiem, że mężczyźni nie zwracają uwagi. Chciałam się poczuć doceniona, a było mi trochę przykro.

Potem było tylko gorzej. Kamil w nietaktowny sposób żartował przy Izie. Nie wiadomo, co prawda, o którą sytuację chodzi, bo produkcja tego nie pokazała, ale słowa kobiety wiele mówią.

Jakby nie było, coś się zepsuło. Po prostu nie kontrolujesz tego, co mówisz. Nie mamy 15 lat, trzeba mieć szacunek do drugiej osoby. Są takie żarty związane z twoim luzackim, kawalerskim stylem życia. Ja zostałam już kiedyś oszukana, zdradzona, wykorzystana, nie chcę tego. Na dzień dzisiejszy jest jak jest - podsumowała Iza.

U Karola i Igi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sytuacja była nieco napięta. Dziewczyna prowokowała męża i wciąż krytykowała za to, że brakuje mu uśmiechu, a on z kolei twierdził, że nie zamierza robić czegoś, czego nie czuje. Zdecydowali jednak, że zrobią sobie trzydniową przerwę i nie będą się kontaktować, by móc wszystko przemyśleć.

Nie zgadzamy się pod kilkoma względami. Na chwilę obecną potrzebujemy od siebie odpoczynku, by potwierdzić nasze przypuszczenia albo zdecydować się jeszcze raz wszystko wyjaśnić. Nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie - stwierdził Karol.

Karol ma świadomość, że jego zachowanie może dołować żonę, ale nie wie, co z tym zrobić. Iga z kolei jest rozczarowana, że to wszystko tak wyglądało.

Chcę mu dać czas, bo jak będziemy pisać, to ciągle będą te pretensje. Musimy to przemyśleć. Można przejść przez ten eksperyment z uśmiechem - myślałam, że to będzie łatwe pierwszego dnia, ale okazało się inaczej.

Para tym razem wybrała się na spacer i kajaki, jednak i tam dochodziło do spięć. Nawet chcąc się kontrolować i naprawić relację, trudno było Idze i Karolowi się porozumieć.

Laura z kolei wydaje się przyzwyczajać do zachowania męża.

Tak to wygląda, jakby Laura weszła w rolę psychologa i zauważała różne zachowania Maćka, a nie widziała ich u siebie. Nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna. Ona jest bardziej świadoma niż Maciek i mogłaby sobie łatwiej poradzić z pewnymi problemami - stwierdziła psycholog Magdalena Chorzewska.

Maciek zauważał, że żona faktycznie coraz lepiej na niego reaguje.

Tym razem było miło, nie odczuwałem z jej strony żadnej irytacji, jak wcześniej. Ja wiem, dlaczego się denerwowała, bo ja chciałem z nią wszystko konsultować.

Gdy jednak para udała się do przyjaciół Laury, jej koleżanka stwierdziła, że Maciek wyraźnie ją irytuje. Wygląda więc na to, że obecnie żaden związek nie jest pewny - pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

