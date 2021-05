"Milionerzy". Goleń to łydka czy część podwozia samolotu? A może jedno i drugie? Dyskusja internautów trwa

"Milionerzy" to nie tylko wielkie pieniądze, ale również porządna dawka rozrywki, bowiem nigdy nie wiadomo, na jakie pytanie trafi uczestnik. Najprawdopodobniej to właśnie dlatego ten teleturniej od lat cieszy się swoją niesłabnącą popularnością. Program zmienił się nieco od ubiegłej edycji, a wszystko przez pandemię, która sprawiła, że realizatorzy show musieli zrezygnować z obecności publiczności w studio. Tym samym konieczna była modyfikacja jednego z trzech kół ratunkowych. Dotychczasową "pomoc publiczności" zastąpiła "zamiana pytania". W 455. odcinku padło pytanie o goleń.

"Milionerzy". Goleń to:

A: "część podwozia samolotu"

B: "łysina na czubku głowy"

C: "udo"

D: "łydka"

Paweł Jarczyński z Krakowa z pewnością nie spodziewał się, że pytanie za tysiąc złotych przysporzy mu aż tyle kłopotu. Po przeczytaniu czterech możliwych odpowiedzi, natychmiast stwierdził, że goleń to na pewno część nogi. Zanim zaznaczył wybrany przez siebie wariant, pozwolił sobie jednak na ponowne przemyślenie swojej decyzji.

Jeszcze się upewnię, że nie wpadnę na czymś prostym - stwierdził.

Nie zastanawiając się zbyt długo, uczestnik ostatecznie zaznaczył wariant D "łydka". Był jednak niezwykle zdziwiony, gdy okazało się, że chodziło o... część podwozia samolotu.

Na facebookowym profilu programu "Milionerzy" internauci spierali się, o to, która z odpowiedzi rzeczywiście powinna zostać uznana za prawidłową. Niektórzy stwierdzili nawet, że zarówno "łydka" jak i "część podwozia samolotu" są poprawne. Część z osób powołała się na to, że pytanie zostało po prostu niefortunnie sformułowane, przez co wprowadziło uczestnika w błąd. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce, gdy w programie padło pytanie o dzwon na londyńskiej wieży Big Ben. Wówczas żadna z odpowiedzi nie była poprawna.